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Ялинка замість зачіски: кумедні фото, які змусять усміхнутись

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Ялинка замість зачіски - фото 1
Ялинка замість зачіски

Зимові свята у декого перетворюються у справжню новорічну лихоманку, яка змушує прикрашати все навколо. А деякі люди йдуть навіть далі і додають "святкового настрою" одягом та зачісками. Ці жінки вирішили, що ялинку можна зробити навіть на голові!

Якщо ваша домівка досі не сяє від гірлянд, а запах ялинки та мандаринок не чутно за кілометр, то у деяких людей може скластись враження, що у вас зовсім немає настрою. Щоб відбитись від таких суперечливих тверджень, дехто серйозно підходить для створення святкової атмосфери, приміром, ці дівчата вирішили носити "ялинку" з собою. До них питань про різдвяний настрій точно не виникає. Щоправда, хвилює, як вони дійшли до такої ідеї.

І ще: Тест: Яка ти святкова страва

Ялинка замість зачіски: кумедні фото, які змусять усміхнутись - фото 377147

Ялинка замість зачіски: кумедні фото, які змусять усміхнутись - фото 377148

Ялинка замість зачіски: кумедні фото, які змусять усміхнутись - фото 377149

Ялинка замість зачіски: кумедні фото, які змусять усміхнутись - фото 377150

Ялинка замість зачіски: кумедні фото, які змусять усміхнутись - фото 377151

Ялинка замість зачіски: кумедні фото, які змусять усміхнутись - фото 377152

Ялинка замість зачіски: кумедні фото, які змусять усміхнутись - фото 377153

Ялинка замість зачіски: кумедні фото, які змусять усміхнутись - фото 377154

Ялинка замість зачіски: кумедні фото, які змусять усміхнутись - фото 377155

Ялинка замість зачіски: кумедні фото, які змусять усміхнутись - фото 377156

Ялинка замість зачіски: кумедні фото, які змусять усміхнутись - фото 377157

Ялинка замість зачіски: кумедні фото, які змусять усміхнутись - фото 377158

Ялинка замість зачіски: кумедні фото, які змусять усміхнутись - фото 377159

Ялинка замість зачіски: кумедні фото, які змусять усміхнутись - фото 377160

Ялинка замість зачіски: кумедні фото, які змусять усміхнутись - фото 377161

Ялинка замість зачіски: кумедні фото, які змусять усміхнутись - фото 377162

Ялинка замість зачіски: кумедні фото, які змусять усміхнутись - фото 377163

Ялинка замість зачіски: кумедні фото, які змусять усміхнутись - фото 377164

Ялинка замість зачіски: кумедні фото, які змусять усміхнутись - фото 377165

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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