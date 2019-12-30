Ялинка замість зачіски: кумедні фото, які змусять усміхнутись

Зимові свята у декого перетворюються у справжню новорічну лихоманку, яка змушує прикрашати все навколо. А деякі люди йдуть навіть далі і додають "святкового настрою" одягом та зачісками. Ці жінки вирішили, що ялинку можна зробити навіть на голові!

Якщо ваша домівка досі не сяє від гірлянд, а запах ялинки та мандаринок не чутно за кілометр, то у деяких людей може скластись враження, що у вас зовсім немає настрою. Щоб відбитись від таких суперечливих тверджень, дехто серйозно підходить для створення святкової атмосфери, приміром, ці дівчата вирішили носити "ялинку" з собою. До них питань про різдвяний настрій точно не виникає. Щоправда, хвилює, як вони дійшли до такої ідеї.

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