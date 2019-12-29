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Тест: Яка ти святкова страва

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Тест: яка ти святкова страва - фото 1
Тест: яка ти святкова страва

Зимові свята важко уявити без ялинки, прикрас, снігу, близьких людей та столу зі смаколиками. Тому підготували незвичайний смачний тест "Яка ти святкова страва?". Проходь і ділись кумедними результатами з друзями!

Кінець грудня та початок січня сповнені святами, які дозволяють забути про суворі дієти та дозволити собі посмакувати будь-чим у будь-якій кількості. І хоч медики не радять настільки давати волю животу, однак чимало людей все ще не уявляє зимовий період без відра олів'є. Тому не дивно, що навіть Радіо МАКСИМУМ вирішило створити веселий тест "Яка ти святкова страва". Готовий до несподіваного відкриття?

І ще: ТЕСТ: Хто ти на новорічному корпоративі

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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