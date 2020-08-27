Яку з двох однакових страв можна їсти: круті порівняння від дієтолога

Австралійська дієтолог показує наочно, як невелика зміна їжі на тарілці може допомогти схуднути або ж набрати зайві кілограми. Це варто побачити!

Дієтолог Паула Норріс з Брісбена доволі доступно пояснює, що не варто сидіти на суворих дієтах, щоб мати здорове та красиве тіло. Для цього достатньо обирати правильну тарілку.

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Може звучати дивно, але жінка справді пропонує своїм підписникам в соцмережі Instagram вгадувати, яка з двох однакових тарілок буде корисною, а через яку можуть з'явитись зайві кілограми. Хоч продукти всюди однакові, але вирішує саме розмір порції деяких.

Спробуйте вгадати, яка зі страв калорійніша?

Зліва 900 калорій, а справа – 600.

Зліва 678 калорій, а справа – 451.

Зліва 800 калорій, а справа – 300.

У чому секрет? Неважко здогадатись, що Паула демонструє, що овочі та зелень мають домінувати над крупами та макаронами.

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