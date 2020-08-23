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Названі найкращі джерела жирів для організму

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Корисні жири - фото 1
Корисні жири / gymbeam

Деякі жирні продукти абсолютно марно відкидаються людьми, які худнуть або намагаються контролювати вагу.

Ось деякі жирні продукти, які абсолютно помилково вважаються некорисними:

Курячі яйця. Вживання одного яйця на день абсолютно безпечне для здоров'я, воно не сприяє підвищенню рівня холестерину. Крім жиру, необхідного для засвоєння вітамінів і мінералів, продукт дає організму білок високої якості, а це життєво необхідний інгредієнт.

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Горіхи. Добре відомо, що вони дуже калорійні. Але жменя горіхів на сніданок – це як раз чудовий вибір, щоб уникнути набору ваги, що підтвердило дослідження вчених з Університету Наварри і Гарвардського університету. Жир в них поєднується з високим рівнем клітковини, забезпечуючи тривале почуття ситості, профілактику переїдання.

Авокадо, риба, молоко. У розумних кількостях їх можна вживати щодня – це не тільки не принесе організму шкоди, але, навпаки, забезпечить його купою корисних речовин.

Названі найкращі джерела жирів для організму - фото 421457

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Джерело: gymbeam
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