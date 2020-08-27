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Названі три найкращі перекуси перед тренуванням

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Перекус - фото 1
Перекус / startdnipro

Коли справа доходить до здорового способу життя, вправи і харчування йдуть рука об руку. Але буває складно зрозуміти, як планувати вправи, прийоми їжі і перекушування.

Банани. Якщо ви поспішаєте і у вас є час тільки для того, щоб швидко перекусити перед тренуванням, вам слід взяти банан. "Це те, що ми завжди рекомендуємо своїм клієнтам, які бігають прямо з роботи в спортзал", – говорять експерти.

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Овес. Як і цільнозернові, овес дає масу енергії і повільніше вивільняється. Оскільки овес може здаватися важким і вимагає часу для перетравлення, краще відкласти цю закуску на той випадок, коли у вас буде більше часу на перетравлення до тренування. Будь-який вид вівса може стати хорошою їжею перед тренуванням.

Йогурт і фрукти. Якщо у вас є близько півгодини до тренування, йогурт і фрукти можуть стати корисною закускою. Це чудове джерело вуглеводів, деяких рідин і білка. Ви маєте вибрати несолодкий йогурт для оптимальної користі для здоров'я. Це дає достатньо палива, але без зайвого цукру.

Названі три найкращі перекуси перед тренуванням - фото 422287

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Джерело: startdnipro
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