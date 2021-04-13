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Яку річ потрібно негайно прибрати з ванної кімнати
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Заведено вважати, що без використання губки у душі тіло очищається недостатньо добре. Однак дерматологи переконані, що цей аксесуар для ванни тільки завдає шкоди шкірі, а також несе ще безліч інших загроз.
Губки травмують дерму та порушують її мікробіом. На поверхні шкіри живе велика кількість бактерій. А цей аксесуар знищує, як погані, так і хороші, пише Med2.
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Крім того, у більшості людей одні й ті ж губки для тіла висять у ванній роками, поки остаточно не знищаться. У них залишається бруд і відмерлі клітини епідермісу, а ще розмножуються шкідливі мікроорганізми.
Через вологе середовище губки не встигають висихати, і в них починають утворюватися патогенні бактерії: Pseudomonas, Klebsiella, Enterococcus, Staphylococcus і багато інших. Розпарена після гарячої води шкіра стає вразливішою: пори відкриваються, і зростає ризик зараження різними шкірними хворобами.
Губки подразнюють шкіру під час прийому душу / Фото Unsplash
Якщо й використовувати губку, то потрібно ретельно стежити за її зберіганням. Висушувати та стерилізувати, наприклад, кип'ятити або класти на верхню полицю посудомийної машини.
Згідно з рекомендаціями фахівців, міняти губки з натуральних матеріалів потрібно кожні 2 – 3 тижні. Синтетичні можна використовувати трохи довше. Але це не означає, що потрібно зберігати їх у ванній кімнаті місяцями, а то й роками.
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