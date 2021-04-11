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5 простих порад, як нормалізувати сон

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Як побороти безсоння - фото 1
Як побороти безсоння

Якісний сон є важливою умовою міцного здоров'я та хорошої форми. Тому лікар зі США поділився 5 порадами, які допоможуть впоратись з безсонням.

Американський лікар-невролог Кріс Вінтер розповів про те, як повернути хороший сон, передає ABC Radio. За його словами, зараз людям важко визначити причини своєї втоми, адже часто саме відсутність нічного відпочинку є одним із ключових факторів.

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Тому Вінтер пропонує 5 простих порад, які допоможуть покращити сон:

  1. Зменште кількість світла. Ввечері варто відмовлятись від надмірного освітлення, щоб підготувати організм до сну.
  2. Зверніть увагу на вечерю. Їжа з високим вмістом мелатоніну та триптофану сприяє сну. Приклади: горіхи, молочні продукти, рис, тунець, вишня та інші.
  3. Прийміть гарячий душ або ванну за 30 хвилин до сну.
  4. Почитайте звичайну, а не електронну книгу.
  5. Сон без телефону. Гаджети мають бути за межами вашої спальні.
5 простих порад, як нормалізувати сон - фото 455164

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