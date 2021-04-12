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Вчені назвали вагому причину не пити воду з-під крана

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Вода - фото 1
Вода / pinterest

Водопровідна вода непридатна для пиття. Чому? Існує поширена думка, яке свідчить, що вода з-під крана шкідлива через великий вміст хлору. Але небезпека полягає в іншому.

Згідно з науковими дослідженнями, накип в чайнику – гідрокарбонати, магній і кальцій – мікроелементи, які вкрай необхідні організму для нормального функціонування. У продуктах їх міститься мало. При дефіциті цих речовин виникають проблеми зі здоров'ям кісток і зубів. Про це пише dw.

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Що стосується хлору, то він здатний випаровуватися з води в короткі терміни. Для цього достатньо зробити кип'ятіння або відстоювання. Виходить, водопровідна вода корисна з усіх боків. Чому ж вчені в усьому світі б'ють на сполох і настійно не рекомендують вживати її?

Повертаючись до водопровідної води, варто відзначити, що вона має один істотний недолік, який нівелює всі позитивні моменти. У ній містяться органічні хлорні сполуки, іменовані хлороформом. Позбутися від них неможливо ні за допомогою кип'ятіння, ні за допомогою відстоювання. При взаємодії органічних речовин і хлору формується мізерно мала кількість таких з'єднань – близько 60-200 мкг / л. Але при регулярному вживанні води з-під крана шкідливі елементи накопичуються в організмі.

Вчені назвали вагому причину не пити воду з-під крана - фото 455221

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