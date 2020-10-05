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Яку річ не варто пакувати у валізу, аби не перевищити обмеження по вазі багажу

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Яку річ не варто пакувати у валізу, аби не перевищити обмеження по вазі багажу - фото 1

Авіапасажири поділилися секретами, як обійти обмеження по вазі багажу в аеропорту і описали головний предмет, який може стати причиною додаткових витрат при зважуванні. Така дискусія розгорнулася на Reddit.

Так, на думку одного з користувачів мережі "зайвою" у валізі є будь-яка річ з деніму – джинси, куртки, сорочки або комбінезони. "Залиште весь джинсовий одяг вдома, якщо ви не збираєтеся одягати його в літаку", – зазначив він.

І ще: Названий спосіб, як запобігти пошкодженню багажу в аеропорту

via GIPHY

Своєю чергою інші мандрівники для економії порадили не брати з собою косметички, за винятком вкрай необхідних і незамінних, і громіздкі електропристрої, наприклад фен. Як правило, вони бувають доступні для безкоштовного користування.

Крім того, деякі туристи, щоб уникнути зважування, порекомендували не повідомляти на стійках реєстрації про ручну поклажу – при цьому сумка повинна виглядати "маленькою і легкою". "Я подорожую понад два роки, реєструючи сумки, і їхня загальна вага становить близько 12 кілограмів", – повідомив один з юзерів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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