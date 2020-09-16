Як уникнути втрати валізи в аеропорту: лайфхак від авіапрацівника

Невідомий вантажник аеропорту розкрив авіапасажирам надійний спосіб, як уникнути втрати валізи під час авіаподорожі. Корисний лайфхак з'явився на сервісі Reddit.

Так, за словами чоловіка, в більшості випадків плутанина з багажем виникає через старі багажні бирки, які, як правило, приклеюють до ручки сумки на стійці реєстрації – вони містять унікальний штрих-код з усією необхідною інформацією про рейс.

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"Знімайте старі бирки! Якщо на вашій валізі прикріплена багажна бирка дворічної давності, а також безліч інших, нам буде потрібно набагато більше часу, щоб знайти потрібну дату і місце, куди сумка повинна відправитися", – пояснив співробітник авіакомпанії.

Крім того, як зазначив вантажник аеропорту, мандрівникам варто завжди залишати на валізі свої контактні дані. Заповнена форма із зазначенням імені, адреси та номера телефону власника зможе прискорити процес пошуку втраченого багажу.

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