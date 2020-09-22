Названий спосіб, як запобігти пошкодженню багажу в аеропорту

Невідомий вантажник аеропорту розповів авіапасажирам, як уберегти багаж від псування і пошкодження під час перельоту. Мотайте поради на вус.

За його словами, співробітники аеропорту будуть дбайливо поводитися з валізою, якщо на ній буде присутня спеціальна наклейка з написом "Крихке" (Fragile). При цьому, на думку авіапрацівника, багаж не повинен бути занадто важким.

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"З усіма валізами, які важать менш як 29,5 кг, все буде добре. Якщо ж ви самі не здатні поводитися з речами делікатно через вагу, то ми теж не зможемо", – пояснив вантажник.

Також мандрівникам з важким багажем порадили упаковувати речі у дві маленьких валізи, а не в одну велику. Найкращий варіант – придбати сумку на чотирьох коліщатках і в жорсткому, але легкому і зручному у використанні футлярі.

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