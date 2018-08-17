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Яку погоду очікувати в Україні на вихідних

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Погода в Україні 18 і 19 серпня - фото 1
Погода в Україні 18 і 19 серпня

Частину України накриють потужні дощі, а на решті території втримається спекотна та суха погода.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у суботу та неділю в Україні буде синоптично цікава погода, адже на заході очікуються короткочасні грози та зливи, але температура втримається на рівні +23+27.

І ще: Київ після "апокаліптичної" грозової ночі : фоторепортаж з мережі

"На Півночі також дотягне вологість – локальні дощі, грози, +25+29 градусів. Хіба що на Сумщині – без істотних опадів. На Вінниччині – періодичні дощі з грозами, +26+29 градусів. На решті території Центру – Черкаси, Кропивницький, Полтава, Дніпро та райони – буде сонячно, сухо та спекотно, +29+33 градуси. На Сході – без опадів, +30+34 градуси. На Півдні – спека і сонце, +30+36 градусів. У неділю, на Спаса, сильна спека трохи "осяде" на Півдні та Сході, до +27+31 градуса", – поділилась синоптик.

У Києві 18-19 серпня прогнозується нестабільна погода з локальними дощами, а температура дійде до рівня +28.

via GIPHY

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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