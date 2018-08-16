Київ після "апокаліптичної" грозової ночі : фоторепортаж з мережі

Київ пережив потужну грозу з градом, блискавками та сильний вітром, який поламав дерева, вивіски та рекламні щити. У мережі поділились фото та відео зі столиці України після "апокаліптичної" ночі.

Вночі 16 серпня Київ накрила сильна гроза зі зливовим дощем, через яку затопило Хрещатик, позбивало рекламні вивіски та повалило дерева. Потужна негода також винесла на вулиці чимало сміття, тому комунальником довелось прибирати ще затоплену столицю України з самісінького ранку. У соцмережах вже поділились відео та фото під час грози та після неї.

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Наслідки нічної грози на Подолі - трамайвні колії у грязюці#Київ 16.08.18 pic.twitter.com/ckcfgqY3Vs — Virina (@Virina_VI) 16 серпня 2018 р.

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