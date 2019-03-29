Яку погоду очікувати в Україні 29 березня

Погода на сьогодні, 29 березня, в Україні

29 березня в Україну поступово почне повертатись весняне тепло, а опадів значно поменшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

29 березня, у п'ятницю, на зміну нічним морозам прийде поступове підняття температури. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, в країні пануватиме антициклон, тому серйозних опадів не очікується.

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

"Вдень 29 березня в Україні почнеться потепління, яке розпочнеться із Заходу, там очікується +9+13 градусів, на решті території +5+9 градусів, на Одещині до +9+11 градусів", – відзначила вона.

У Києві 29 березня буде тепло та сухо, до +7+9. Однак нічні заморозки погіршать ситуацію на дорогах, тому водіям варто бути дуже обачними. А веж на вихідних в Україну прийде суттєве потепління.

Читайте також: Як Київ раптово замело снігом: фото і відео з мережі