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Яку погоду очікувати в Україні 25 березня

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Погода на сьогодні, 25 березня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 25 березня, в Україні

25 березня в Україні втримається волога та прохолодна погода, а температура повітря поступово почне знижуватись. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 25 березня, у понеділок, у більшості областей очікуються опади у вигляді дощу. Лише на півдні та півночі втримається суха та малохмарна погода.

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"25 березня в Карпатському регіоні, а вдень і на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині невеликий дощ, на високогір'ї Карпат з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, вдень 7-12° тепла", – йдеться у повідомленні синоптиків.

У Києві після нічних заморозків повітря прогріється до +8+10, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 м/с.

Яку погоду очікувати в Україні 25 березня - фото 316566

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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