Яку погоду очікувати в Україні 22 лютого

22 лютого, у п'ятницю, в Україну очікується ускладнення погодних умов, частину областей накриють мокрий сніг з дощем, а дороги скує ожеледиця.

22 лютого найскладніше погода з опадами у вигляді снігу та мокрого снігу, а також з сильним вітром очікується у західних областях, південній частині України, у Житомирській, Вінницькій, Кропивницькій областях, частинах Черкаської, Дніпропетровської областей та на Донеччині. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у решті областей істотних опадів не буде.

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"Одночасно із ускладненням погоди на Заході та Півдні в Україну затікатиме холодна повітряна маса арктичного походження. Похолодає вночі до -4-9 градусів, вдень до -2-5 градусів, у західних областях та у південній частині ще буде тепліше, вдень від 2 морозу до 2 градусів тепла", – зазначила вона.

У Києві 22 лютого можливий незначний сніг, однак температура вдень знизиться до -5-6, також посилиться вітер. Однак вже з 25 лютого, з понеділка, в Україну повернеться потепління.

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