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У пустелі Саудівської Аравії раптово випав сніг: яскраві кадри

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У Саудівській Аравії випав сніг - фото 1
У Саудівській Аравії випав сніг / twitter

У гірському районі Джебель-ель-Лауза на півночі Саудівської Аравії випав сніг. Знімками незвичайних для цієї місцевості опадів в соцмережах діляться місцеві жителі.

На фотографіях видно, як бедуїни у традиційних довгих сорочках, загорнувшись в головну хустку, скочуються по схилах на саморобних санчатах і навіть влаштовують змагання. Діти ліплять з снігу різні фігури і грають в сніжки.

І ще: Аномальна погода: Гаваї несподівано засипало снігом

Цікаво, що подібна ситуація у районі Джебель аль-Лауза, який розташований у провінції Табук на висоті 2,5 тисяч метрів над рівнем моря, повторюється вже другий рік.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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