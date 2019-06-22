Яку погоду очікувати 22 червня: точний прогноз по містах

22 червня в Україні втримається спекотна погода, однак у деяких областях пройдуть нетривалі дощі, місцями з градом. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 22 червня, у суботу, майже по всій країні очікується спекотна та суха погода. Короткочасні дощі пройдуть у Вінницькій, Житомирській та західних областях. Місцями можливі шквали 15-20 м/с, а також град. На цій території середня температура вдень коливатиметься на рівні +24+29, а загалом по країні втримається до +30+35.

У Києві 22 червня малохмарно та спекотно, повітря вдень прогріється до +32+34.

Прогноз погоди на 22 червня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +25+27

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +25+27

Тернопіль +26+28

Рівне +26+28

Луцьк +26+28

Вінниця +32+34

Хмельницький +26+28

Житомир +30+32

Чернігів +32+34

Черкаси +31+33

Миколаїв +32+34

Одеса +30+32

Херсон +32+34

Полтава +32+34

Суми +32+34

Харків +32+34

Дніпро +32+34

Запоріжжя +32+34

Донецьк +32+34

Луганськ +32+34

Читайте також: Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гадже