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Яку погоду очікувати 22 червня: точний прогноз по містах

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

22 червня в Україні втримається спекотна погода, однак у деяких областях пройдуть нетривалі дощі, місцями з градом. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 22 червня, у суботу, майже по всій країні очікується спекотна та суха погода. Короткочасні дощі пройдуть у Вінницькій, Житомирській та західних областях. Місцями можливі шквали 15-20 м/с, а також град. На цій території середня температура вдень коливатиметься на рівні +24+29, а загалом по країні втримається до +30+35.

У Києві 22 червня малохмарно та спекотно, повітря вдень прогріється до +32+34.

Прогноз погоди на 22 червня у містах України:

Яку погоду очікувати 22 червня: точний прогноз по містах - фото 335745
  • Ужгород +26+28
  • Львів +25+27
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Тернопіль +26+28
  • Рівне +26+28
  • Луцьк +26+28
  • Вінниця +32+34
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +30+32
  • Чернігів +32+34
  • Черкаси +31+33
  • Миколаїв +32+34
  • Одеса +30+32
  • Херсон +32+34
  • Полтава +32+34
  • Суми +32+34
  • Харків +32+34
  • Дніпро +32+34
  • Запоріжжя +32+34
  • Донецьк +32+34
  • Луганськ +32+34

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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