Яку максимальну спеку може витримати людина: відповідь вчених

Кожного літа температура повітря зростає й інколи здається, що це просто неможливо витримати. Але науковці знайшли максимальну межу спеки, з якою точно не зуміє впоратись людське тіло.

Учені з Університету штату Пенсільванія вирішили дослідити, якою ж є максимальна температура повітря, яку здатні витримати люди. Для цього вони провели експеримент у лабораторних умовах, щоб визначити, за якої ж спеки має виникати дискомфорт у виконанні повсякденних справ, пише ScienceAlert.

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Тим часом люди у спеціальному приміщенні намагались займатись рутинними завданнями, а науковці змінювали рівень вологості та температури.

Часто науковці посилаються на дослідження, проведене у 2010 році, відповідно до якого температура у 35 градусів за Цельсієм при 100% вологості або температура у 46 градусів за вологості у 50% буде верхньою межею безпеки для людей. У такій ситуації тіло не зможе охолоджуватись шляхом випаровування поту, щоб підтримувати власну стабільну температуру.

Тому нові експерименти дозволили перевірити, чи справді це так, і результати викликають ще більше занепокоєння.

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Наші дослідження на молодих здорових чоловіках та жінках показують, що верхня межа навколишнього середовища навіть нижча, ніж теоретичні 35 градусів. Це більше схоже на температуру за вологим термометром у 31 градус, тобто 31 градус при 100% вологості або 38 градусів при вологості у 60%, – наголошують науковці.

Що й казати про літніх людей, для яких спека є додатковим навантаженням на серцево-судинну систему. За словами учених, люди віком від 65 років складають приблизно 80-90% постраждалих від спеки. Тому влітку дуже важливо вживати вдосталь води та хоча б ненадовго, але знаходити місце, де можна охолодитись.

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