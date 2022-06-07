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Як правильно захистити шкіру від сонця влітку: поради медиків

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Як захистити шкіру влітку - фото 1
Як захистити шкіру влітку / Jernej Graj on Unsplash

Літо вважається улюбленим сезоном багатьох людей, адже довгі, ясні дні та висока температура повітря сприяють активностям та відпочинку. Але дуже важливо у цей час не забувати про захист від сонця, який є профілактикою раку шкіри.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців. Цього разу фахівці звернули увагу на захист від сонця, яким часто нехтують люди. Річ у тому, що ультрафіолетове проміння не лише дарує засмагу, а й прискорює старіння шкіри, появу зморшок та пігментних плям. До того ж, підвищуються ризики меланоми та раку шкіри.

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Щоб зменшити негативний вплив ультрафіолетового проміння, захищайте шкіру всіма можливими способами: носіть закритий одяг, надівайте головний убір, протисонцеві окуляри, використовуйте сонцезахисні косметичні засоби та якомога менше перебувайте під активним сонцем, – радять медики.

Constantin Panagopoulos on Unsplash - фото 507025
Constantin Panagopoulos on Unsplash

Як захистити шкіру влітку:

  • Надавайте перевагу затінку: влітку краще уникати активного перебування на сонці, особливо у період з 10:00 до 16:00.
  • Підбирайте правильний одяг: якщо вам доводиться бути на вулиці під час дуже сонячної погоди, то варто обирати вбрання, яке повністю закриватиме шкіру. Якщо одяг вільний та з натуральних матеріалів, то можна не боятись спеки.
  • Носіть головний убір: підберіть щось під власний стиль, що захищатиме вашу голову та обличчя.
  • Не забувайте про протисонцевий крем: щоденне використання сонцезахисту дозволить знизити ймовірність розвитку раку та меланоми на 40-60%.
  • Носіть справжні протисонцеві окуляри: ідеальні окуляри повинні блокувати від 99% променів UVA та UVB, а не просто трохи затемнювати обрій.

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