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Яку користь вам приносять різні види кави

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Користь популярних кавових напоїв - фото 1
Користь популярних кавових напоїв

Хтось віддає перевагу капучино, хтось – лате, а комусь припадає до душі класичний еспресо. Ми знаємо, що ви любите каву. Тож розповімо, як кожен з цих кавових напоїв впливає на вас.

Ми розберемо кожен кавовий напій, щоб ви дізналися, яку користь принесе ваш улюблений.

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Еспресо. Філіжанка цього напою – прекрасне джерело енергії. Еспресо багатий ароматом і вираженим смаком, він теж корисний для здоров'я, і ​​особливо психічного. Пийте еспресо, якщо ви відчуваєте себе емоційно пригніченими.

Напій зміцнює пам'ять та концентрацію, у ньому містяться поліфеноли, які допомагають боротися з різними інфекціями та видами алергій. Нарешті низькокалорійний еспресо забезпечує певний захист від брудного повітря і навіть ультрафіолетових променів.

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Капучино. Найпопулярніший різновид кави з тих, який можна замовити у будь-якій кав'ярні. Але мало хто знає про дивовижну користь капучино для здоров'я.

Одна чашка цього напою допоможе впоратися з "поганим" холестерином і запобігти відразу кільком проблемам з серцем. Капучино забезпечує певний захист від інсульту.

Лате. Цей кавовий напій, який є шалено популярним в усьому світі, має унікальний аромат і м'який смак.

Він допомагає при діабеті другого типу, запобігає серцево-судинні захворювання, а якщо в лате міститься куркума, то напій покращує здоров'я шкіри, бореться із запаленнями та зміцнює пам'ять.

Яку користь вам приносять різні види кави - фото 447895

Мокко-фраппе. Зроблений з жирних вершків, цукру та міцної кави цей напій є чи не найкращим джерелом отримання швидкої енергії.

Мокко-фраппе також допомагає боротися з депресією, зміцнює здоров'я печінки та проганяє безсоння. Крім того, цей кавовий напій допомагає при незрозумілих м'язових спазмах і болях, забезпечуючи здорову щільність кісток.

А якому кавовому напою ви віддаєте перевагу? Відповідайте в коментарях.

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Джерело: News You
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