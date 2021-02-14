3 вправи для мозку, які нейрохірурги рекомендують виконувати усім

Чи можемо ми якось вплинути на здоров'я власного мозку? Нейрохірурги переконані, що це здебільшого залежить від нас самих. Як допомогти мозку зберігати ясність і гостроту мислення довгі роки й у старості залишатися розсудливою й активною людиною?

Існує три основні способи зберегти оптимальні функції головного мозку: вчитися (і ще раз вчитися) протягом життя, спілкуватися з людьми, вести максимально активний спосіб життя.

Це цікаво: Яка харчуватись, щоб мати світлий розум у будь-якому віці

Фахівці пропонують виконувати прості вправи, які займуть у вас зовсім небагато часу, але сприяють поліпшенню когнітивних здібностей і зміцненню пам'яті.

Вправа №1

Для першої вправи вам необхідно буде приготувати аркуш паперу й олівець. Потрібно встановити таймер на 2 хвилини, далі записати протягом цього короткого проміжку часу всіх істот, що мешкають у воді. Гайда пробувати!

Вправа №2

Тепер необхідно знову встановити таймер, але вже згадувати мешканців водойм за категоріями: наприклад, прісноводні риби, придонні риби, морські ссавці, океанічні хижаки, молюски. Що цікаво, у другому випадку ви зможете згадати значно більше назв.

Механізм цієї вправи можна порівняти з голубом, який клює розсипане зерно. Птах спочатку збирає корм безпосередньо навколо себе, і лише потім переміщається на нове місце. Головний мозок працює точно так само, розглядаючи обмежену сферу пошуку.

Вправа №3

А ось чудова вправа, яке допоможе вам зміцнити робочу пам'ять. Це множення двозначних чисел подумки. Потрібно вибрати будь-які 10 комбінацій з двозначними числами, а далі почати перемножувати їх протягом 5 хвилин.

Також з метою тренування вашої робочої пам'яті можна довільно вибрати 10 слів і подумки переписати кожне з них навпаки (задом наперед). Запропоновані вправи зручні тому, що їх можна виконувати практично будь-коли (поки ви чекаєте офіціанта, їдете у транспорті або сидите в черзі до стоматолога).

Тож не лінуйтеся. Прокачуйте свій мозок, щоб зберігати ясність розуму та не переживати через свою розумову активність.

Читайте також: Три поради, які додають впевненості у собі