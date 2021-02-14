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3 вправи для мозку, які нейрохірурги рекомендують виконувати усім

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Ці вправи прокачують мозок - фото 1
Ці вправи прокачують мозок

Чи можемо ми якось вплинути на здоров'я власного мозку? Нейрохірурги переконані, що це здебільшого залежить від нас самих. Як допомогти мозку зберігати ясність і гостроту мислення довгі роки й у старості залишатися розсудливою й активною людиною?

Існує три основні способи зберегти оптимальні функції головного мозку: вчитися (і ще раз вчитися) протягом життя, спілкуватися з людьми, вести максимально активний спосіб життя.

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Фахівці пропонують виконувати прості вправи, які займуть у вас зовсім небагато часу, але сприяють поліпшенню когнітивних здібностей і зміцненню пам'яті.

Вправа №1

Для першої вправи вам необхідно буде приготувати аркуш паперу й олівець. Потрібно встановити таймер на 2 хвилини, далі записати протягом цього короткого проміжку часу всіх істот, що мешкають у воді. Гайда пробувати!

3 вправи для мозку, які нейрохірурги рекомендують виконувати усім - фото 447708

Вправа №2

Тепер необхідно знову встановити таймер, але вже згадувати мешканців водойм за категоріями: наприклад, прісноводні риби, придонні риби, морські ссавці, океанічні хижаки, молюски. Що цікаво, у другому випадку ви зможете згадати значно більше назв.

Механізм цієї вправи можна порівняти з голубом, який клює розсипане зерно. Птах спочатку збирає корм безпосередньо навколо себе, і лише потім переміщається на нове місце. Головний мозок працює точно так само, розглядаючи обмежену сферу пошуку.

Вправа №3

А ось чудова вправа, яке допоможе вам зміцнити робочу пам'ять. Це множення двозначних чисел подумки. Потрібно вибрати будь-які 10 комбінацій з двозначними числами, а далі почати перемножувати їх протягом 5 хвилин.

3 вправи для мозку, які нейрохірурги рекомендують виконувати усім - фото 447709

Також з метою тренування вашої робочої пам'яті можна довільно вибрати 10 слів і подумки переписати кожне з них навпаки (задом наперед). Запропоновані вправи зручні тому, що їх можна виконувати практично будь-коли (поки ви чекаєте офіціанта, їдете у транспорті або сидите в черзі до стоматолога).

Тож не лінуйтеся. Прокачуйте свій мозок, щоб зберігати ясність розуму та не переживати через свою розумову активність.

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Джерело: Med2
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