Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Голос країни

Учені розповіли, з чого варто починати продуктивний робочий день

  • 3
Цей спосіб допоможе підвищити продуктивність - фото 1
Цей спосіб допоможе підвищити продуктивність

Науковці з Каліфорнійського університету у Берклі розповіли про метод reattachment (так зване "повторне під'єднання"), який допомагає налаштуватися на роботу та провести продуктивний день. Розповідаємо, що для цього потрібно зробити.

Для того, щоб продуктивно почати працювати, потрібно провести кілька хвилин у тиші на початку робочого дня. Але мовиться не про медитацію. Слід спочатку перестати після пробудження брати до рук смартфон, починаючи бездумно гортати стрічку мережі.

Це цікаво: ТОП-3 ефективні поради, які дозволять впоратись з будь-якою справою

Згідно з дослідженням, співробітники, які витрачали кілька ранкових хвилин на роздуми про плани, пріоритети та цілі по роботі, відчували "каскад позитивного досвіду протягом дня".

За словами автора статті Джесіки Ліндсі, метод сприяє підвищенню зацікавленості у роботі, що, безумовно, важливо для продуктивності. Час, витрачений на повторне під'єднання до роботи, робить наші цілі помітнішими та допомагає зосередитися. Під час думок про досягнення цілей ми більше усвідомлюємо свою автономію.

Учені розповіли, з чого варто починати продуктивний робочий день - фото 447359

Дослідники виділили три головні питання, які допоможуть налаштуватися на роботу:

  • Чому моя робота важлива для мене і як вона впливає на життя інших?
  • Хто підтримує мене і сприяє моєму професійному успіху на роботі й в особистому житті?
  • На чому я хочу зосередитися сьогодні?

Усього три питання допомагають зосередитися на своїх професійних цілях і згадати про мотивацію та близьких. Спробуйте уже сьогодні, це займе всього кілька хвилин!

Читайте також: Як відучити себе спізнюватися: три золотих правила

Джерело: Greater Good
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Що бісить працівника секс-шопу – ніяких табу: 18+
  • 09 лютого, 16:21
  • 8489
5 способів завести авто в мороз, про два з яких ти навіть й не здогадувався
  • 08 лютого, 11:55
  • 1267
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 3542
Загрузка...
Новини