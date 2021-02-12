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Учені розповіли, з чого варто починати продуктивний робочий день
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Науковці з Каліфорнійського університету у Берклі розповіли про метод reattachment (так зване "повторне під'єднання"), який допомагає налаштуватися на роботу та провести продуктивний день. Розповідаємо, що для цього потрібно зробити.
Для того, щоб продуктивно почати працювати, потрібно провести кілька хвилин у тиші на початку робочого дня. Але мовиться не про медитацію. Слід спочатку перестати після пробудження брати до рук смартфон, починаючи бездумно гортати стрічку мережі.
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Згідно з дослідженням, співробітники, які витрачали кілька ранкових хвилин на роздуми про плани, пріоритети та цілі по роботі, відчували "каскад позитивного досвіду протягом дня".
За словами автора статті Джесіки Ліндсі, метод сприяє підвищенню зацікавленості у роботі, що, безумовно, важливо для продуктивності. Час, витрачений на повторне під'єднання до роботи, робить наші цілі помітнішими та допомагає зосередитися. Під час думок про досягнення цілей ми більше усвідомлюємо свою автономію.
Дослідники виділили три головні питання, які допоможуть налаштуватися на роботу:
- Чому моя робота важлива для мене і як вона впливає на життя інших?
- Хто підтримує мене і сприяє моєму професійному успіху на роботі й в особистому житті?
- На чому я хочу зосередитися сьогодні?
Усього три питання допомагають зосередитися на своїх професійних цілях і згадати про мотивацію та близьких. Спробуйте уже сьогодні, це займе всього кілька хвилин!
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