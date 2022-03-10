Якщо втрачений сигнал: альтернативні способи перегляду телебачення

Ворог розуміє, що він безсилий у фізичному бою. Тож він активно намагатиметься сіяти дезінформацію серед українців. Один зі способів це зробити – позбавити нас телебачення. І хоч його мало хто дивиться, але варто мати альтернативні способи доступу до каналів.

На телеграм-каналі Верховної Ради з'явилися поради, як дивитися телеканали, якщо виникнуть проблеми з трансляцією. Збережіть собі та поділіться з рідними.

Варте уваги: Як підтримувати інформаційну гігієну: поради від Мінцифри

Доступ за допомогою супутника

Для того, щоб кожен охочий мав доступ до українського телебачення, телеканали Україна 24, 1+1, Рада, ICTV Ukraine, Inter відтепер можна знайти на відкритому супутнику.

Сигнал охоплює територію Європи, центральну Азію, західну частину Росії.

Параметри прийому:

супутник: Hotbird 13;

частота: 11 219 МГц;

поляризація: H (горизонтальна);

символьна швидкість: 29 900;

корекція помилок: FEC 3/5.

Сигнал приймається будь-яким супутниковим приймачем, телевізорами з вбудованим супутниковим приймачем.

Водночас на телеканалі 1+1 International запустилася англомовна доріжка телеефіру. На цьому ж транспондері супутника здійснює мовлення російськомовна версія телеканалу Рада й українськомовна версія телеканалу UATV.

Параметри прийому:

супутник: Hotbird 13;

частота: 10 930 МГц;

поляризація: H (горизонтальна);

символьна швидкість: 30 000;

корекція помилок: FEC 2/3.

Також нагадуємо про альтернативні джерела прийому телевізійного сигналу для отримання актуальної інформації.

OTT платформи. Безплатний доступ до основних національних телеканалів "UA:Перший", "1+1", "ICTV", "Інтер", "Україна", "Рада", "УНІАН ТБ" надається платформами YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, 1+1 video, Olltv;

WEB-сайти телеканалів України та соцмережі. Більшість українських телеканалів мають власні канали на YouTube, а також здійснюють трансляції на власних інтернет-сторінках;

Радіо. Слухайте телевізійний марафон "Єдині новини" через інтернет-радіо radioplayer.ua за умови встановлення відповідного застосунку.

У додатку "Дія". Розділ послуги – "Дія TV".

Якщо зник сигнал телеканалу – не панікуйте. Пам'ятайте про те, що отримувати актуальні новини можна також з офіційних сторінок українських відомств. Не полінуйтеся попередньо підписатися на них в телеграмі, щоб завжди бути в курсі подій.

Читайте також: Від першої допомоги і до боротьби з окупантом: корисні чатботи, про які варто знати