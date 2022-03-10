На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Якщо втрачений сигнал: альтернативні способи перегляду телебачення
-
- 84
Ворог розуміє, що він безсилий у фізичному бою. Тож він активно намагатиметься сіяти дезінформацію серед українців. Один зі способів це зробити – позбавити нас телебачення. І хоч його мало хто дивиться, але варто мати альтернативні способи доступу до каналів.
На телеграм-каналі Верховної Ради з'явилися поради, як дивитися телеканали, якщо виникнуть проблеми з трансляцією. Збережіть собі та поділіться з рідними.
Варте уваги: Як підтримувати інформаційну гігієну: поради від Мінцифри
Доступ за допомогою супутника
Для того, щоб кожен охочий мав доступ до українського телебачення, телеканали Україна 24, 1+1, Рада, ICTV Ukraine, Inter відтепер можна знайти на відкритому супутнику.
Сигнал охоплює територію Європи, центральну Азію, західну частину Росії.
Параметри прийому:
- супутник: Hotbird 13;
- частота: 11 219 МГц;
- поляризація: H (горизонтальна);
- символьна швидкість: 29 900;
- корекція помилок: FEC 3/5.
Сигнал приймається будь-яким супутниковим приймачем, телевізорами з вбудованим супутниковим приймачем.
Водночас на телеканалі 1+1 International запустилася англомовна доріжка телеефіру. На цьому ж транспондері супутника здійснює мовлення російськомовна версія телеканалу Рада й українськомовна версія телеканалу UATV.
Параметри прийому:
- супутник: Hotbird 13;
- частота: 10 930 МГц;
- поляризація: H (горизонтальна);
- символьна швидкість: 30 000;
- корекція помилок: FEC 2/3.
Також нагадуємо про альтернативні джерела прийому телевізійного сигналу для отримання актуальної інформації.
OTT платформи. Безплатний доступ до основних національних телеканалів "UA:Перший", "1+1", "ICTV", "Інтер", "Україна", "Рада", "УНІАН ТБ" надається платформами YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, 1+1 video, Olltv;
WEB-сайти телеканалів України та соцмережі. Більшість українських телеканалів мають власні канали на YouTube, а також здійснюють трансляції на власних інтернет-сторінках;
Радіо. Слухайте телевізійний марафон "Єдині новини" через інтернет-радіо radioplayer.ua за умови встановлення відповідного застосунку.
У додатку "Дія". Розділ послуги – "Дія TV".
Якщо зник сигнал телеканалу – не панікуйте. Пам'ятайте про те, що отримувати актуальні новини можна також з офіційних сторінок українських відомств. Не полінуйтеся попередньо підписатися на них в телеграмі, щоб завжди бути в курсі подій.
Читайте також: Від першої допомоги і до боротьби з окупантом: корисні чатботи, про які варто знати
-
17:12Українського Поводиря покажуть у понад 600 кінотеатрах США: гроші підуть на допомогу
-
16:54На європейських радіостанціях щогодини вмикатимуть українську музику
-
16:32Нас не перемогти! 6-річний хлопчик з Сумщини віддав ЗСУ свій квадрокоптер
-
16:09"Пишаюсь вашим патріотизмом": тренер СК Дніпро-1 зворушив зверненням до українців
-
15:54Рекорд влучності: українські ЗСУ показали, як потрібно користуватися Javelin
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:30У Львові виставили порожні дитячі візочки як символ життів 109 дітей, вбитих росіянами
-
15:18Як захистити свої персональні дані в мережі: прості поради для кожного
-
14:52Співачка Шер готова прихистити у своєму домі українських біженців
-
14:30Символ відродження та перемоги: Go_A презентували новий трек Kalyna
-
14:16Листи від Нацбанку: шахраї вигадали новий спосіб заробляти на українцях
-
13:54Як зрозуміти, що до нервового зриву залишилось недовго: 8 тривожних дзвіночків
-
13:45Ярмоленко після матчу з Севільєю підійшов до українських вболівальників: відео до сліз
-
13:24Кіностудія Paramount зупиняє роботу в РФ, але з одним нюансом
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
13:15Паливо для українців подешевшало: скільки зараз коштують бензин та дизель
-
12:47Виняток: коли чоловік може виїхати з України під час війни
-
12:17Як підтримати українську армію та біженців: перевірені ресурси
-
11:52Дитячий лікар на війні: з'явився корисний бот для батьків
-
11:19Як евакуювати підприємство зі співробітниками: інструкція для бізнесу
-
10:51Nestle та PepsiCo: які компанії не відмовляються від роботи в Росії
-
10:22"Я не допомагаю": як впоратись з почуттям провини під час війни
-
09:52PayPal повноцінно запрацював Україні: чому це чудові новини
-
09:21Чим зайняти дітей в укритті: 6 ресурсів, про які мають знати батьки
-
08:51Як пережити кризу та зберегти спокій: дієві поради для кожного
-
15:54Рекорд влучності: українські ЗСУ показали, як потрібно користуватися Javelin
-
13:15Паливо для українців подешевшало: скільки зараз коштують бензин та дизель
-
10:51Nestle та PepsiCo: які компанії не відмовляються від роботи в Росії
-
07:21З яких продуктів краще робити запас в умовах війни: перелік харчів, які майже не псуються
- 17 березня
-
21:19Український дизайнер дистанційно організував потужний показ мод у Берліні
-
18:328-річна дівчинка пожертвувала на армію гроші, які збирала на іграшки
-
15:19Як продовжувати жити в умовах війни: 5 ідей, що допоможуть та вашим близьким
-
12:18Як їхати власним автомобілем в умовах масової евакуації: важливі рекомендації
- 15 березня
-
21:21Мисткиня робить круті колажі з зірками, які підтримують Україну у протистоянні Росії
-
18:45Пісні про перемогу України та смерть Путіна: українська музика, яка стала символом війни
-
15:05Джонсон розкритикував Захід за реакцію на вторгнення РФ в Україну у 2014 році
-
11:55Настя Каменських – "Я – Україна": слухайте чуттєву пісню про війну, яка розчулить кожного
- 14 березня
-
21:50Як курсуватимуть поїзди Укрзалізниці 15 березня: графік і маршрути
-
18:34На дорогах України приберуть деякі блокпости та частково спростять процедуру проїзду
-
14:30З'явилися перші знімки острова Зміїний після російського вторгнення
-
12:50Що таке "ядерна валіза" і як вона працює: просте пояснення
- 13 березня
-
20:50"Не твоя війна": Вакарчук заспівав свій хіт біля львівського вокзалу та просльозився
-
17:51Скільки готівки можна зняти у ПриватБанку: ліміти для клієнтів усіх банків
-
12:21Що буде з субсидіями під час війни: пояснення Мінсоцполітики
-
08:15Від першої допомоги і до боротьби з окупантом: корисні чатботи, про які варто знати
- 12 березня
-
21:18Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото
-
17:50Як ефективно користуватися інтернетом під час війни: поради Держспецзв'язку
-
15:20Google додасть сповіщення про повітряну тривогу для українців
-
11:41"У вас колись забирали дім?": ведучий Антон Птушкін записав відео для росіян
- 11 березня
-
22:22"Руський воєнний корабль, іди н***й": круті патріотичні татуювання – приклади, фото