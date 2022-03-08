Як підтримувати інформаційну гігієну: поради від Мінцифри

Ми не втомлюємося нагадувати про те, що Росія веде війну не лише на суші, на морі, а також у повітрі. Вона ще й не нехтує інформаційним простором. Тож ваша задача – підтримувати інформаційну гігієну. Розповідаємо, як це зробити.

Візьміть на озброєння ці поради від Мінцифри. Вони не лише дозволять прискорити перемогу, а й полегшать ваше життя.

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1. Переказуйте гроші лише офіційним установам

Чи то мовиться про допомогу на армію, чи на населення. Наприклад, у додатку "Дія" можна вибрати пункт "Допомога армії" або ж зайти на портал https://putina.net.

2. Не повідомляйте своє місцерозташування

Також потурбуйтеся про те, щоб ніхто з ваших близьких не знав розташування наших військових. Пам'ятайте, що у будь-який момент інформація з вашого месенджера може бути використана ворогом. Повірте, достатньо буде сказати, що ви живі-здорові.

3. Потурбуйтеся про додаткові джерела інформації

Це важливо, щоб бути в курсі подій в країні. Варто розуміти, що ворог постійно намагається зруйнувати або захопити телерадіосигнал. Усе для трансляції своєї пропаганди. Тож підпишіться на офіційні сторінки установ у фейсбуці, а також можете дивитися актуальні новини за допомогою послуги Дія TV у додатку "Дія".

4. Не поширюйте неперевірену інформацію

Ваша задача – не лінуватися перевіряти інформацію. На жаль, через поспіх дезінформація може з'являтися і на офіційних сторінках установ. Пам'ятайте, що там теж працюють люди, і вони теж стомлюються. Але це не означає, що ви повинні поширювати геть усе, що бачите. Не сійте паніку там, де у цьому немає потреби. Та й узагалі не сійте паніку та зберігайте спокій. Як-от Олексій Арестович. Кажуть, непогане заспокійливе перед сном.

5. Бачите російську пропаганду – блокуйте

Якщо натрапляєте у мережі на російську пропаганду, то ви просто зобов'язані заблокувати пост, подати скаргу на нього або ж додати акаунт у бот СБУ для блокування.

Пам'ятайте, що інформаційна гігієна здатна врятувати життя. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ, а також вірте – все буде Україна!

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