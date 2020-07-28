ТОП 5 найкращих поз для лінивого сексу вранці

Ранок можна назвати добрим, якщо він починається з сексу. Воно й не дивно, адже більшість представників сильної половини людства прокидаються з ерекцією. І саме її наявність підштовхує до дій. Розповідаємо, яку позу вибрати, щоб отримати максимум задоволення від ранкового сексу.

Ні для кого не секрет, що ранковий секс має низку переваг. Передовсім слід зазначити, що зранку ви ще не виснажені роботою та буденними обов'язками. Також уранці більшість людей відчувають значно більше збудження, ніж пізно ввечері. То чом би й не зайнятися сексом? Нахіба відкладати це приємне заняття на міфічне "після роботи"?

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До вашої уваги ТОП найкращих секс-поз для ранкового інтиму.

Поза "ложки"

Сексуальні партнери лежать на боці, чоловік перебуває за своєю коханою і робить повільні і обережні рухи. Для ранкового сексу це найзручніша і популярна поза. Це пов'язано з тим що, по-перше, не потрібно прикладати багато зусиль, щоб отримати і, природно, доставити неймовірне задоволення. І, по-друге, необов'язково перед любовними втіхами бігти у ванну і чистити зуби.

Секс зранку – надзвичайно приємне і корисне заняття

Лежачи на спині

Якщо ви ще сонні і до кінця не прокинулися, то ця поза для вас. Отже, обидва сексуальні партнери повинні лежати один навпроти одного на спині, але таким чином, щоб їх тіла лягли між ніг кожного з партнерів. Ноги дівчини повинні охопити спину чоловіка, в той час, як він повинен тримати її за руки.

Поза вершниці спиною до партнера

Потрібно, щоб чоловік сів у ліжку з витягнутими ногами і під спину підклав для зручності кілька м'яких подушок. Дівчина тим часом спиною сідає на чоловіка. Іншими словами – це відома поза вершниці, тільки спиною до партнера.

Зранку ваша голова не забита турботами і ще немає стресу

Лежачи на підлозі

Щоб реалізувати цю позу вам потрібно лише бажання і кілька м'яких подушечок, які необхідно підкласти під таз коханої, щоб полегшити проникнення. Рухи партнера повинні нагадувати цифру "8". Саме такими рухами вдасться максимально швидко подарувати задоволення жінці під час ранкового сексу.

На боці, обличчям один до одного

Варіація раніше згаданої пози "ложки". Обидва сексуальні партнери лежать на боці, обличчям один до одного. Дівчина, піднявши одну ногу, обхоплює нею чоловіка. Він своїми сильними руками притискає до себе партнерку.

Кохайтеся, бо ви цього варті. І не відкладайте задоволення на потім, адже його можна і треба отримувати вже і зараз ;)

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