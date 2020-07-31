7 секретів ідеального сексу на підлозі

Секс на підлозі – не найпоширеніша і найгарячіша фантазія. Але іноді хочеться чогось гостренького, пристрасного й одночасно естетичного. Аби процес приніс задоволення рекомендуємо дослухатися наших порад. Вони гарантують пристрасну ніч!

Що потрібно зробити для того, аби секс на підлозі був надзвичайно приємним і спекотним?

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1. Оцініть чистоту поверхні

Це тільки у фільмах для дорослих герой завалює партнерку на підлогу, по якій вони щойно ходили у взутті з вулиці. І нікого нічого не бентежить. Насправді наслідки можуть бути не найбільш приємними.

Один необережний рух – і можна отримати, наприклад, інфекцію сечовивідних шляхів. Просто захопившись, торкнувшись пальцями підлоги сумнівної чистоти, а потім ними ж продовживши інтимні ласки.

Звучить, чесно скажемо, антисексуально. Тому звертайте увагу на гігієнічні характеристики поверхні, де плануєте зайнятися коханням. Якщо чистота вселяє сумніви, не ризикуйте. Тим більше що альтернатив сексу на підлозі – маса.

Ідеальна підлога, зазвичай, на кухні

2. Підготуйте "ліжко"

Найкращий одяг для сексу на підлозі – щільні штани для того, хто зверху, і товстенька шуба для партнера знизу. Таке вбрання допоможе не застудити спину і не набити синці на колінах.

Якщо займатися сексом у шубі і грубих штанах здається вам безглуздою ідеєю, заздалегідь подбайте про те, що буде захищати ваші оголені частини тіла від зіткнення з суворою дійсністю – холодною підлогою з твердої плитки або схожим на наждачний папір килимом.

"Постіллю" може бути піджак, светр, халат, килимок для йоги, декоративні подушки, накидка з сусіднього крісла, штучна шкіра. Якщо нічого подібного під рукою немає, а сексу саме на підлозі дуже хочеться, змиріться з тим, що пристрасть доведеться контролювати. Якщо переборщити з інтенсивними рухами, без фізичних ушкоджень не обійтися.

Організуйте зручне ложе

3. Простежте, щоб під рукою були серветки

Знадобляться і звичайні паперові, і вологі. Вони допоможуть захистити від слідів пристрасті одяг – імпровізовану постіль. І дадуть вам можливість відносно комфортно добігти до душу відразу після завершення любовної гри або ж обійтися без нього зовсім, якщо у вас влітку теж вимкнули гарячу воду.

4. Приділіть увагу прелюдії

Секс на підлозі подобається завдяки своїй спонтанності і швидкості. Але щоб він пройшов як по маслу, обидва партнери повинні бути збуджені ще до того, як впадуть на ламінат.

Домогтися збудження можна різними способами. Цілуйтеся, пестьте, поки стоїте на ногах. Або за деякий час до зустрічі займіться секстингом – інтимним листуванням в месенджерах.

Або розігрівайте себе і партнера сексуальної прелюдією в зручніших локаціях – на ліжку, столі – і лише потім падайте на підлогу.

Не забувайте про прелюдію

5. Запасіться лубрикантами

У спонтанності є зворотна сторона: жіноча піхва може просто не встигнути виробити достатню кількість мастила. Добре, якщо у вас під рукою буде лубрикант: він полегшить входження і зробить секс м'якшим і приємнішим.

6. Виберіть зручну позу

Сексом на підлозі можна займатися у звичайній місіонерської позиції. Але це нудно. Ось кілька простих позицій, які дозволять отримати оргазм максимально швидко, легко і без ударів об тверду поверхню.

Поза вершниці . Одне з найбільш зручних положень: чоловік напівсидить, спираючись спиною об стіну або диван або руками об підлогу і витягнувши ноги, дівчина сідає на нього зверху. Така конструкція стійка, і пара не буде ковзати по підлозі під час особливо інтенсивних рухів. Варіант для просунутих – дівчина закидає ноги на плечі чоловікові, він притримує її руками під спину, регулюючи кут входження.

. Одне з найбільш зручних положень: чоловік напівсидить, спираючись спиною об стіну або диван або руками об підлогу і витягнувши ноги, дівчина сідає на нього зверху. Така конструкція стійка, і пара не буде ковзати по підлозі під час особливо інтенсивних рухів. Варіант для просунутих – дівчина закидає ноги на плечі чоловікові, він притримує її руками під спину, регулюючи кут входження. Поза зворотної вершниці . Чоловік сідає так само, як і в попередньому варіанті. Дівчина повертається до партнера спиною, влаштовується у нього на колінах, впирається ступнями і долонями в підлогу і, сідаючи навпочіпки, опускається на пеніс. Це максимально безпечна поза: в ній майже неможливо натерти шкіру або набити синці.

. Чоловік сідає так само, як і в попередньому варіанті. Дівчина повертається до партнера спиною, влаштовується у нього на колінах, впирається ступнями і долонями в підлогу і, сідаючи навпочіпки, опускається на пеніс. Це максимально безпечна поза: в ній майже неможливо натерти шкіру або набити синці. Сидячи обличчям до обличчя . Обидва сідають на підлогу обличчям один до одного. Чоловік розсовує ноги, дівчина присувається до партнера і закидає свої ноги на його стегна.

. Обидва сідають на підлогу обличчям один до одного. Чоловік розсовує ноги, дівчина присувається до партнера і закидає свої ноги на його стегна. Доггі-стайл. Єдине, що можна натерти в цій позиції, – коліна. Підкладіть під них що-небудь м'яке.

Виберіть ідеальну для вас позу

7. Використовуйте підручні предмети

Подушку або згорнутий валиком одяг можна підкласти під стегна того партнера, хто опинився знизу – і щоб захистити шкіру, і щоб поекспериментувати з кутом проникнення.

Чоловік може спиратися спиною об стіну або диван, щоб зробити позицію стійкішою. Дівчина – притримуватися руками за стіл або крісло, щоб менше навантажувати коліна в позиції, коли вона зверху.

Експериментуйте і насолоджуйтесь один одним. Секс має приносити задоволення, тому потурбуйтесь про те, щоб процес був максимально приємним для вас обох!

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