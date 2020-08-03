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Секс на пляжі: все, що варто знати про райську насолоду
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Запах солоної води, шелест хвиль, теплий пісок, блакитне небо – казка. Ви і ваш партнер дивитеся на захід, і раптом вас переповнює пристрасть: ви хочете почати займатися сексом тут і зараз!
Але хіба секс на пляжі – дійсно хороша ідея? Які проблеми зі здоров'ям і не тільки можуть виникнути? Ми розповімо вам далі!
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Секс на пляжі – дороге задоволення
Заздалегідь найважливіша інформація: після статевих зносин на пляжі іноді доводиться спустошити гаманець. Причина? Не всі країни позитивно дивляться на таке проведення часу.
На багатьох курортах (наприклад, в Туреччині чи Греції) вам можуть загрожувати штрафи, а іноді навіть тюремні терміни. Іспанія – один з найдорожчих майданчиків для пляжного сексу, тому що, якщо ви дасте волю своїй еротичній уяві, вас чекає штраф в розмірі 75 000 євро.
В Австрії секс на пляжі теж може влетіти в копієчку: якщо вас зловлять на заняттях коханням, вам доведеться розраховувати на 6 місяців в'язниці або штраф до 360 євро.
Правильна підготовка
Тим, кого не лякають величезні штрафи або загроза сісти в тюрму, все-таки варто зайнятися підготовкою. Спонтанний секс – не найкращий варіант для пляжу, адже пошук ідеального місця (або ідеальної пози) може викликати роздратування.
Де і коли: оберіть на пляжі відокремлене місце, яке важко побачити. Якщо вам дозволено виходити на пляж ввечері, тоді вам підійде невелика нічна "прогулянка".
Килимок: так, сексуальна пригода на пляжі здається неймовірно еротичною, але вам все одно потрібна ковдра або подібна поверхня, на якій відбуватимуться заняття коханням. Тому не забудьте взяти з собою ковдру для пікніка, м'який пляжний килимок або великий банний рушник.
Контрацепція: звичайно, ви хочете повністю відчути свого партнера у цей інтимний момент, але презерватив ніколи не буде зайвим. Через тертя пісок може швидко здатися наждачним папером, і відчувати його на геніталіях було б зовсім не еротично.
Захист від сонця: сонцезахисний крем – це свого роду форма контрацепції! Якщо ви не хочете отримати опік і червоні сідниці, заздалегідь подбайте про захист від ультрафіолету!
Правильна поза: тут потрібно подумати, щоб підібрати найкомфортніший варіант. Було б краще, якби жінка не мала контакту з піском через ризик зараження. Для цього найбільше підходять пози "вершниця" і "доггі-стайл". Додаткова порада: не будьте занадто гучними – це приверне увагу сторонніх!
Вільний одяг: кожен, хто хоче займатися сексом на пляжі, повинен обов'язково взяти з собою практичний одяг. Кращий спосіб зробити це для жінок – одягнути літнє плаття, яке можна швидко натягнути на оголене тіло. Чоловікам краще одягти вільні шорти. Тримайтеся якомога далі від тісних плавок, які можуть відкрити оточуючим більше, ніж ви хотіли б показати.
Пляшка з водою: звичайно, в спеку дуже важливо пити воду, але промивання тіла чистою водою також має свої переваги. Ніхто не здогадається, чим ви займалися кілька хвилин тому, якщо ви змиєте пісок і тілесні рідини.
Ризик зараження
Жінки, які швидко підхоплюють вагінальні інфекції або запалення сечового міхура, повинні ретельно продумати секс-пригоду на пляжі. Навіть великий банний рушник не гарантує, що пісок буде віддалений від інтимної зони.
Ви щойно поплавали в морі і хочете застрибнути на мокре тіло вашого партнера?
Увага! Солона вода може викликати неприємні відчуття печіння в області статевих органів. Тому є сенс полити водою з пляшки інтимні частини тіла.
Загалом, секс на пляжі класний лише у фільмах. У реальному ж житті все не так однозначно та круто. Підготуйтесь заздалегідь та відповідально підійдіть до процесу, аби отримати задоволення, а не негативні емоції.
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