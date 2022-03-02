"Росіяни заплатять за все": Вакарчук записав відео з площі Свободи у Харкові

Відомий український виконавець, лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук та письменник Сергій Жадан, сьогодні, 2 березня, прибули у Харків.

Святослав Вакарчук записав звернення з головної площі міста Харків, розбомбленої внаслідок ракетного удару зі сторони Росії.

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"Вони можуть кидати бомби на наші площі, але вони ніколи не розбомблять нашу свободу", – сказав Вакарчук.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 березня Харкові російські війська завдали ракетного удару по будівлі СБУ у Харківській області, ГУ Нацполіції у Харківській області та будівлі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Своєю чергою Сергій Жадан опублікував фото з Вакарчуком з Харкова у своєму фейсбуці.

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