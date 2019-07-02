Якщо дуже хочеться: чим можна сміливо підкріпитися ввечері

Більшість жінок намагаються пильно стежити за своєю вагою, і кожна обіцяє собі почати бігати з наступного понеділка (та, у вас є ще кілька годин). Щоправда, бігати виходить тільки вночі, і то до холодильника.

Якщо ж дуже сильно хочеться перекусити перед сном або й посеред процесу відпочинку, слід знати, чим же можна підкріпитися, аби не нашкодити фігурі.

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Вода. Іноді почуття голоду можна переплутати зі звичайною спрагою, тому не поспішайте жувати все, що потрапляє вам до рук. Спочатку спробуйте випити склянку води кімнатної температури. Головне після цього – вчасно заснути, щоб шлунок не встиг зрозуміти, що його "обдурили".

Випийте склянку води

Чашка зеленого чаю з медом і лимоном. Цей напій допоможе вгамувати легке відчуття голоду не гірше, ніж звичайний перекус. Більш того, цей чай чудово заспокоює та допоможе швидше заснути.

Кефір. Нежирний кефір ідеально підходить для нічного перекушування. Після нього в шлунку гарантовано не буде тяжкості, і це жодним чином не позначиться на вашій талії.

Овочі. Це не тільки низькокалорійний варіант перекусу, а й дуже корисний. Їжте огірки, помідори, болгарський перець або селеру.

Фісташки. Ці горіхи – ситний перекус, який відмінно вгамовує почуття голоду. Крім того, фісташки – низькокалорійні горіхи.

Фісташки – низькокалорійні горіхи

Крекери з цільного зерна. У них міститься дуже мало калорій. Вибирайте крекери з пшениці, жита, вівса. Всі вони однаково корисні.

Сухофрукти. Це порятунок для всіх, хто не може втриматися від нічного перекушування. Сухофрукти низькокалорійні, і в них є маса корисних речовин.

Натуральний йогурт з ягодами. Після цього продукту вам більше не захочеться їсти.

Знежирений сир. Цей продукт ніяк не обтяжує ваш шлунок, зате дарує відчуття ситості.

З'їжте трішки знежиреного сиру

Біле м'ясо. Якщо вам хочеться не перекусити вночі, а повноцінно поїсти, біле м'ясо буде відмінним варіантом. Але краще його не солити! Такий перекус дуже поживний, але абсолютно нешкідливий для фігури і талії.

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