5 вагомих причин їсти сливи щодня

Слива – один з найдоступніших літніх фруктів. Виявляється, вона не лише дуже смачна, а й надзвичайно корисна для здоров'я. Розповідаємо, чому важливо регулярно їсти сливи!

До вашої уваги п'ять вагомих причин не нехтувати сливами.

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Багато вітамінів. Сливи містять низку вітамінів і мінералів, які покращують стан різних систем організму. У ній є калій і магній – найкращі нутрієнти для поліпшення роботи серця, а також вітаміни групи B і вітамін PP, корисні для судин, нервів і органів зору.

Сливи багаті на вітаміни

Захищає від атеросклеротичних бляшок і тромбів. Вживання сливи сприяє виведенню з судин зайвого холестерину, що служить профілактикою атеросклеротичних утворень. Крім того, слива, завдяки своїй насиченості вітамінами, має властивість стимулювати синтез еритроцитів і тому дуже корисна для людей з малокрів'ям. Також речовини, які містяться у сливі, поліпшують кровообіг і запобігають розвитку тромбів.

Корисна при урологічних захворюваннях. Завдяки високому вмісту в сливі калію, її споживання активізує виведення з нирок зайвої солі та рідини, що робить цей фрукт надзвичайно корисним при хворобах нирок і сечовивідної системи.

Зміцнює м'язи. Втрата м'язового тонусу – один з характерних маркерів старіння. Люди, які їдять сливу, допомагають своїм м'язам рости та ставати міцнішими. Калій, якого так багато в сливі, стимулює передачу нервових імпульсів нервово-м'язовим вузлам, що і стимулює активність м'язової тканини в організмі.

Сливи сприяють росту м'язів

Солодка, але дієтична. Слива здатна замінити собою солодощі, але при цьому, на відміну від десертів, містить в собі вітаміни і клітковину, а також відрізняється низькою калорійністю. Лікарі рекомендують вживати сливу людям з проблемою зайвої ваги і порушеним обміном речовин, а також тим, хто хоче зберігати фігуру.

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