Якою буде погода в Україні на день Святого Миколая 2022

Погода на День святого Миколая, 19 грудня, має бути по-справжньому зимовою. Детальніше читайте далі на Радіо MAXIMUM.

Як пише синоптикиня Наталія Діденко, найближчої ночі температура повітря найнижчою очікується на північному заході та півночі, до -10-15 градусів, все ж похолоднішає до морозів практично повсюди в Україні, очікується загалом вночі -4-10 градусів.

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Вдень на Миколая температура повітря становитиме -1-6 градусів, у південній частині та на південному сході від 2 морозу до 3 градусів тепла. Антициклон, на ім'я Kaspar, зумовить у понеділок скрізь в Україні суху, навіть із сонячними проясненнями, погоду. У східних областях та на заході України пориви вітру можуть досягати завтра штормових значень, тому температурні відчуття можуть бути на кілька градусів нижчими в цих областях. На дорогах мороз зміцнить ожеледицю – обережно", – зазначає експертка.

У Києві на Миколая очікується морозна погода – найближчої ночі -8-10 градусів, вдень -4-6 градусів, проте опадів не буде і може з'явитися сонечко. 20 грудня в Україні ще втримається морозна погода, особливо вночі, проте вже з дня вівторка поступово почне теплішати, до відлиги та невеликих "плюсів".

Прогноз погоди на 19 грудня по містах України:

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