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Якою буде головна сцена Євробачення 2022: організатори опублікували перші кадри

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Якою буде головна сцена Євробачення 2022: організатори опублікували перші кадри - фото 1

Зовсім скоро відбудеться головний міжнародний пісенний конкурс, тож підготовка до Євробачення йде повним ходом. Уже й головну сцену практично звели. Дивіться, як вона виглядатиме.

Фанати Євробачення з нетерпінням чекають середину травня, аби уболівати за свого фаворита. Тим часом організатори продовжують підігрівати інтерес до конкурсу і опублікували в Instagram відео зі зведення головної сцени.

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За задумом дизайнерів, задня панель сцени нагадуватиме сонце, що сходить, з великими і яскравими променями. Також вся конструкція буде рухомою, починаючи від арок до сцени. Крім того, каскад сцени обрамлятимуть потоки води.

Євробачення 2022 пройде в італійському Турині. Півфінали конкурсу заплановані на 10 та 12 травня, а фінал відбудеться 14 травня.

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