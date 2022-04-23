KALUSH Orchestra заспівали пісню Stefania у плацкарті Укрзалізниці

Гурт KALUSH Orchestra не перестає вражати своїх шанувальників. Так, колектив виконав пісню Stefania, з якою представить Україну на Євробаченні-2022, у плацкарті поїзда.

Відео з імпровізованим виступом виклала на своєму фейсбуці Укрзалізниця. Воно вже стало популярним серед користувачів мережі.

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Ніколи не знаєш, хто стане твоїм сусідом по плацкарту напередодні "Євробачення", – йдеться у дописі.

Залізничники побажали хлопцям привезти до Франківщини перемогу на пісенному конкурсі. В Укрзалізниці пообіцяли зручні рейси для прихильників колективу.

Слухайте, як KALUSH Orchestra виконав пісню Stefania у поїзді:

Користувачів мережі також попрохали кинути у коментарі ролики з наспівуванням пісні. Кажуть, у хлопців буде ще щонайменше 10 годин для перегляду їх, коли вони повертатимуться.

Напередодні KALUSH Orchestra виступив просто неба. Імпровізований концерт колектив дав у звільненому від окупантів Ірпені.

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