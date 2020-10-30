Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Хелловін

Якому відсотку чоловіків сняться еротичні жахіття

  • 52
Чоловікам регулярно сняться еротичні жахіття - фото 1
Чоловікам регулярно сняться еротичні жахіття

Британський сайт для знайомств Illicit Encounters спитав своїх користувачів про еротичні сни. У дослідженні брали участь 1000 чоловіків і 1000 жінок.

Виявилося, що 76% чоловіків бачать еротичні жахіття. Але це ще не все.

Це цікаво: Pornhub випустив освітній серіал про секс (18+)

У своїх нічних кошмарах чоловіки займаються сексом, але щось іде не так. 57% жінок розповідають про тривожні сни, в яких їм зраджує їхній партнер.

ТОП 10 чоловічих еротичних снів:

  1. Секс із колишнім
  2. Сороміцькі секс-мрії, коли щось піде не так
  3. Груповий секс
  4. Секс зі знаменитістю
  5. Секс у громадському місці
  6. Мій партнер мені зраджує
  7. Секс використанням БДСМ
  8. Секс із колегою по роботі
  9. Секс із другом
  10. Секс із незнайомцем

Якому відсотку чоловіків сняться еротичні жахіття - фото 432867
Найчастіше чоловікам сниться секс з колишніми

Найпопулярніший еротичний сон у чоловіків – секс з колишньою, його бачили 92% опитаних. Серед жінок такий сон снився 54%. На третьому місці у чоловіків, після сексу з колишньою і жахіть, – груповий секс. Оргію уві сні бачили 72%.

ТОП 10 жіночих еротичних снів:

  1. Секс з другом
  2. Секс з колегою по роботі
  3. Секс з незнайомцем
  4. Секс з моїм нинішнім партнером
  5. Мій партнер мені зраджує
  6. Секс з колишнім
  7. Секс зі знаменитістю
  8. Секс з босом
  9. Груповий секс
  10. Секс з кимось ненависним
    У жінок на першому місці сон про секс з другом, на другому – секс з колегою, на третьому – секс з колишнім.

Читайте також: Що чоловіки хочуть почути після сексу: ТОП-5 фраз (18+)

Джерело: Metro
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чоловіча фланелева сорочка: 20 комфортних моделей для дому, роботи та подорожей
  • 25 жовтня, 19:21
  • 165
Дівчина тижня: гаряча красуня Сара Сампайо – той самий ангел з реклами Axe Effect (18+)
  • 25 жовтня, 21:55
  • 1610
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2611778
Загрузка...
Новини