Якому відсотку чоловіків сняться еротичні жахіття

Британський сайт для знайомств Illicit Encounters спитав своїх користувачів про еротичні сни. У дослідженні брали участь 1000 чоловіків і 1000 жінок.

Виявилося, що 76% чоловіків бачать еротичні жахіття. Але це ще не все.

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У своїх нічних кошмарах чоловіки займаються сексом, але щось іде не так. 57% жінок розповідають про тривожні сни, в яких їм зраджує їхній партнер.

ТОП 10 чоловічих еротичних снів:

Секс із колишнім Сороміцькі секс-мрії, коли щось піде не так Груповий секс Секс зі знаменитістю Секс у громадському місці Мій партнер мені зраджує Секс використанням БДСМ Секс із колегою по роботі Секс із другом Секс із незнайомцем



Найчастіше чоловікам сниться секс з колишніми

Найпопулярніший еротичний сон у чоловіків – секс з колишньою, його бачили 92% опитаних. Серед жінок такий сон снився 54%. На третьому місці у чоловіків, після сексу з колишньою і жахіть, – груповий секс. Оргію уві сні бачили 72%.

ТОП 10 жіночих еротичних снів:

Секс з другом Секс з колегою по роботі Секс з незнайомцем Секс з моїм нинішнім партнером Мій партнер мені зраджує Секс з колишнім Секс зі знаменитістю Секс з босом Груповий секс Секс з кимось ненависним

У жінок на першому місці сон про секс з другом, на другому – секс з колегою, на третьому – секс з колишнім.

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