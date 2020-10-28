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Що чоловіки хочуть почути після сексу: ТОП-5 фраз (18+)

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Які слова хочуть почути чоловіки після сексу - фото 1
Які слова хочуть почути чоловіки після сексу

Секс є доволі інтимним для чоловіків, тож не дивно, що їм подобається різні компліментами опісля. Але що ще хочуть почути після занять любов'ю чоловіки - читайте далі.

У кожного є власні сексуальні уподобання, але є речі, які подобаються більшості чоловіків. І це підтверджує опитування серед понад 8 тисяч осіб, яке провели у Daily Star. Так і виникли кілька основних фраз, які б з радістю хотіли почути представники сильної статі після інтиму.

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Річ у тому, що вони не надто охоче розповідають про свої потреби в стосунках, через що й виникають стереотипи, мовляв, чоловікам не потрібні компліменти та увага. Але найпопулярнішою фразою, яку б хотілось почути чоловікам, виявилась саме похвала.

Що чоловіки хочуть почути після сексу: ТОП-5 фраз (18+) - фото 432364

ТОП-5 фраз, які чоловіки хочуть почути після сексу:

  1. "Ти найкращий, який коли-небудь у мене був", – 29% опитаних мріють про таке.
  2. "Зробімо це знову", – 22% чоловіків хотіли б це почути
  3. "Хочеш бутерброд?", – ще 22% чоловіків не відмовились би перекусити після інтиму. Адже у середньому секс спалює 288 калорій за годину (як 40-хвилинна пробіжка).
  4. "Я тебе люблю", – саме це хочуть почути 20% чоловіків.
  5. "Ми можемо зробити це звичайною річчю", – мається на увазі, що чоловіки більше хочуть серйозних стосунків, аніж випадкового сексу. Цей варіант обрали 7%.
Що чоловіки хочуть почути після сексу: ТОП-5 фраз (18+) - фото 432365

До слова, 54% чоловіків думають про секс кожного дня або й кілька разів на день. Ще 43% ловлять себе на інтимних думках раз у кілька тижнів чи місяців, а ще 4% й зовсім впадають у сексуальні роздуми менше одного разу на місяць. Тож ще один стереотип зруйновано.

У якості бонусу пропонуємо ще кілька фраз, які б хотіли почути чоловіки під час сексу. Серед них: "будь ласка, не зупиняйся", а також "це дуже приємно".

Що чоловіки хочуть почути після сексу: ТОП-5 фраз (18+) - фото 432366

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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