Що чоловіки хочуть почути після сексу: ТОП-5 фраз (18+)

Секс є доволі інтимним для чоловіків, тож не дивно, що їм подобається різні компліментами опісля. Але що ще хочуть почути після занять любов'ю чоловіки - читайте далі.

У кожного є власні сексуальні уподобання, але є речі, які подобаються більшості чоловіків. І це підтверджує опитування серед понад 8 тисяч осіб, яке провели у Daily Star. Так і виникли кілька основних фраз, які б з радістю хотіли почути представники сильної статі після інтиму.

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Річ у тому, що вони не надто охоче розповідають про свої потреби в стосунках, через що й виникають стереотипи, мовляв, чоловікам не потрібні компліменти та увага. Але найпопулярнішою фразою, яку б хотілось почути чоловікам, виявилась саме похвала.

ТОП-5 фраз, які чоловіки хочуть почути після сексу:

"Ти найкращий, який коли-небудь у мене був", – 29% опитаних мріють про таке. "Зробімо це знову", – 22% чоловіків хотіли б це почути "Хочеш бутерброд?", – ще 22% чоловіків не відмовились би перекусити після інтиму. Адже у середньому секс спалює 288 калорій за годину (як 40-хвилинна пробіжка). "Я тебе люблю", – саме це хочуть почути 20% чоловіків. "Ми можемо зробити це звичайною річчю", – мається на увазі, що чоловіки більше хочуть серйозних стосунків, аніж випадкового сексу. Цей варіант обрали 7%.

До слова, 54% чоловіків думають про секс кожного дня або й кілька разів на день. Ще 43% ловлять себе на інтимних думках раз у кілька тижнів чи місяців, а ще 4% й зовсім впадають у сексуальні роздуми менше одного разу на місяць. Тож ще один стереотип зруйновано.

У якості бонусу пропонуємо ще кілька фраз, які б хотіли почути чоловіки під час сексу. Серед них: "будь ласка, не зупиняйся", а також "це дуже приємно".

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