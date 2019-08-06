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Як часто потрібно займатися сексом: порада науковців

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Ніколи не відмовляйтесь від цього приємного заняття - фото 1
Ніколи не відмовляйтесь від цього приємного заняття

Секс – не лише приємне, а й надзвичайно корисне заняття. Це вкотре підтвердили науковці з Австралії та США.

Фахівці переконані, що секс людині просто необхідний. Причому, на їхню думку, інтим має відбуватися бодай раз на два дні у подружніх парах.

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За словами вчених зі США, це дозволяє парі підтримувати тривалі стосунки та "післясмак", який сприяє статевому потягу. Крім того, вони заявили, що секс між парами тваринного світу необхідно взяти за основу відносин.

Їх підтримали колеги з Австралії. Фахівці з Університету Аделаїди, вважають, що найбільший ефект дає секс з партнером протилежної статі. Вони вважають, що від безстатевого розмноження діти можуть з'явитися на світ з різними відхиленнями.

Сексом потрібно займатися бодай раз на два дні - фото 345792
Сексом потрібно займатися бодай раз на два дні

Медиками на основі древніх організмів була створена комп'ютерна модель, яка показала наочно, що розмноження за допомогою спарювання найчастіше набуває корисні мутації, які дозволяють опиратися хвороботворним бактеріям.

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Джерело: Medikforum
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