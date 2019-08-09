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Не сексом єдиним: ці речі можуть довести її до оргазму
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Науковці вкотре нагадали, що довести до оргазму вашу кохану може не лише секс. Розберімось, що ж може викликати в неї такі ж почуття, як і заняття коханням.
Фізичні вправи
Багато жінок зізнаються, що під час і після тренування відчувають неймовірне задоволення. Але окремим спортсменкам щастить особливо.
І ще: Названа секс-поза для отримання максимального оргазму
Коргазм (з англ. Core – "м'язовий корсет" і orgasm – власне, "оргазм") – так називають спонтанні оргазми, викликані фізичними навантаженнями. Коргазми регулярно фіксуються у жінок і вкрай рідко – у чоловіків.
Передбачається, що напружені, втомлені м'язи живота і таза виробляють мікроколивання, які стимулюють тазове дно і клітор. Якщо ця стимуляція накладається на відповідний емоційний фон і анатомію, жінка відчуває коргазм – відчуття, схоже на глибокий вагінальний оргазм, але, на щастя, не настільки інтенсивне. Уявіть собі справжній оргазм десь на тренажері в громадському залі.
Перелік вправ, які найчастіше призводять до коргазму:
- присідання;
- підтягування;
- скручування;
- різноманітні варіанти планки;
- вправи, пов'язані з підйомами коліна і стегна;
- підйоми по канату;
- деякі позиції з йоги – в основному ті, що пов'язані з навантаженням на прес.
Пологи
Оргазм під час перейм – явище хай і не дуже поширене, однак реально існуюче. Кілька років тому вчені опитали майже 1000 французьких акушерок, які прийняли близько 200000 пологів. Як з'ясувалося, 668 матерів самі повідомили лікарям про те, що переживають відчуття, схожі з оргазмом. У 868 випадках акушерки спостерігали ознаки задоволення у своїх пацієнток. І ще в 9 випадках породіллі прямо заявили: під час пологів вони пережили той же пік сексуальної насолоди, що і в ліжку з коханим чоловіком.
Число таких щасливиць в цілому невелике: оргазм спостерігається приблизно в 0,3% пологів. Втім, є і більш оптимістична статистика. Так, опитування, проведене американським "Рухом за позитивні пологи" і телеканалом Channel Mum, показало, що про сексуальне задоволення під час народження повідомляють близько 6% мам.
Ходьба
Теж не вельми поширений, але зафіксований наукою випадок. Одного разу 55-річна жінка з Нідерландів звернулася до лікаря з дивною скаргою: при ходьбі вона отримувала до 6 оргазмів на день. Відчуття починалося в її лівій стопі, поступово піднімалося через коліно до таза.
Саму пацієнтку така ситуація абсолютно не тішила, оскільки спонтанні оргазми абсолютно не були пов'язані з її планами, думками та настроями.
МРТ-сканування мозку і ніг не виявило яких-небудь відхилень. Але коли медики зробили жінці анестезійний укол у спинний нерв, який отримував сенсорну інформацію від стопи, напади раптових сексуальних задоволень закінчилися. Цей же інцидент увійшов в історію медицини під назвою "синдром ножного оргазму".
Фантазії
Багата уява – ще один спосіб отримати оргазм навіть у найбільш невідповідних для цього ситуаціях. Сексологи з Ратгерського університету (США) знайшли 11 жінок у віці від 29 до 74 років, які запевняли, що здатні відчувати гостре сексуальне задоволення від фантазій.
Щоб перевірити, чи не фантазують панянки, вчені попросили жінок довести себе до оргазму двічі. Перший раз – фізично, використовуючи різноманітні секс-іграшки, а вдруге – лише силою думки.
За допомогою МРТ сексологи з'ясували, що в обох випадках мозок реагував абсолютно однаково. Тобто оргазм, викликаний фантазіями, аж ніяк не відрізнявся від звичайного.
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