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Якими мають бути правильні перекуси влітку
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Дієтологи наголошують на тому, що солодкі та борошняні вироби влітку потрібно уникати, адже вони несуть підвищений ризик харчових отруєнь, а також сприяють появі неприємних симптомів, нудоти, млявості та сонливості. Розповідаємо, чим же слід перекушувати, аби бути здоровими й активними.
Лікар-дієтолог Людмила Бабич попередила про небезпеку вживання булочок, цукерок і тістечок у літню спеку. За її словами, організм, який і так працює з певним напруженням через дії спекотної погоди, після таких продуктів зіткнеться лише з додатковим навантаженням.
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Спочатку, зазначила дієтолог, через підвищення рівня глюкози після вживання солодкого та мучного може виникнути відчуття бадьорості, проте тривати воно буде недовго, оскільки рівень глюкози настільки ж різко, як він виріс, знизиться. У результаті настануть занепад сил, сонливість, відчуття втоми. Для організму, особливо для його судинної системи, подібні "гойдалки" дуже шкідливі.
Замість цукерок і булочок на робочому місці краще перекусити овочами та фруктами, підійде навіть печиво, наприклад вівсяне або легкі крекери, але точно не тортик або тістечко, – сказала лікар-дієтолог.
Для перекусу експерт запропонувала використовувати шматок чорного або зернового хліба з легким сиром.
Також фахівець порадила відмовитися від чаю або кави з цукром. Для підтримки працездатності та тонусу, зазначила Бабич, краще пити зелений чай або воду. До них можна додавати лимон. Замість цукру до чаю дієтолог порекомендувала додавати мед. Він містить багато цінних для здоров'я мікроелементів, і його вживання додає сил.
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