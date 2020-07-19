Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Яким знакам Зодіаку варто уникати конфліктів 19 липня

  • 37
Кому сьогодні краще не сваритись - фото 1
Кому сьогодні краще не сваритись

Астрологи розповіли, представникам яких знаків Зодіаку краще не піддаватись негативним емоціям та не потрапляти у сварки. Це буде не легко, але вдасться уникнути неприємностей.

Телець. Люди цього знаку здатні доволі довго стримувати всі негативні емоції, але після цього відбувається справжній вибух. Однак сьогодні краще утриматись від такого психологічного апокаліпсиса, аби не ускладнити стосунки із найближчими людьми.

І ще: Гороскоп на цей тиждень 20 – 26 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Близнюки. Їхні перепади настрою, зміни бажань та цілей навряд чи когось можуть здивувати, але сьогодні ця двоякість наблизиться до бажання влаштувати світовий скандал. І неприємні слова можуть почути не лише друзі, а й незнайомі людьми.

via GIPHY

Скорпіони. Як би представники цього знаку Зодіаку не полюбляли скандалити, але сьогодні краще перемкнути свою увагу на значно приємніші речі. Це дозволить позбутись не найкращих наслідків своїх необдуманих дій у майбутньому.

via GIPHY

Читайте також: Спортивний гороскоп – які види спорту підходять різним знакам Зодіаку

Джерело: ТСН
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Шацьких озерах 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
  • 10 липня, 19:12
  • 3876
Дівчина тижня: інтернаціональна модель без комплексів Лола, яка обожнює фотосесії НЮ (18+)
  • 12 липня, 16:50
  • 1274
Від Гри престолів до Офісу: 7 найкращих серіальних сцен, від яких мурахи по тілу
  • 14 липня, 15:06
  • 363
Загрузка...
Новини