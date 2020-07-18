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Гороскоп на цей тиждень 20 – 26 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Фінансовий гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 20 – 26 липня!
Новий тиждень липня буде доволі насиченим у більшості знаків Зодіаку, але це не означає, що можна забути про відпочинок. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
В Овнів новий спекотний тиждень літа буде дуже активним, тож важливо скласти список планів та завдань, щоб встигнути втілити у реальність більшість із задуманого. Зберігайте гарний настрій, а також не забувайте робити перерви для того, щоб відновити енергію та провести час з близькими.
Телець
Тельців очікує легкий тиждень, адже удача на вашому боці. Тому більшість справ будуть вдаватись без зайвих зусиль, а от приємних емоцій відчутно побільшає. Насолоджуйтесь митями та не забувайте мріяти! Все вдасться.
Близнюки
У Близнюків починається світла смуга в житті, тож пора взятись за те, щоб облаштувати своє життя максимально комфортно. Звісно ж, для цього потрібні будуть сили та обов'язково хороший настрій. Але результат не змусить на себе довго чекати.
Рак
Раки також цього тижня відчують прилив енергії, а також приємну усмішку вдачі. Майже всі сфери життя налагодяться, а от список мрій та бажань збільшиться. Тому можна сміливо братись за те, щоб з паперу всі ваші цілі перенеслись у реальність.
Лев
Левам зараз важливо показати свою цілеспрямованість та мужність, тому готуйтесь пробивати стіни, ламати стереотипи та вражати своєю працездатністю. Зрозумійте, що у житті можна покладатись не лише на себе, але для своїх мрій потрібно брати ситуацію у власні руки.
Діва
Дівам астрологи вкотре рекомендуються відфільтрувати список своїх друзів, адже далеко не всі з них бажають для вас щастя та успіхів. Перш за все, думайте лише про себе та про своє самопочуття, а вже тоді поспішайте на допомогу іншим.
Терези
Терезам цього тижня варто максимально сконцентрувати увагу на своїх цілях. Ви добре знаєте, чого хочете, але інколи не розумієте, що для цього варто зробити. Пора виправити цю ситуацію та нарешті наблизитись до омріяного. Докладайте максимум зусиль та не звертайте з обраного шляху.
Скорпіон
Доволі динамічний та активний тиждень буде і в Скорпіонів, яким таки доведеться трішки зменшити обсяги свого его. Можливі непередбачувані витрати, але вони не надто вдарять по вашому гаманцю. Тож не падайте духом та не опускайте руки через будь-які дрібниці. Попереду для вас є чимало приємних пригод.
Стрілець
Стрільцям цього тижня випаде нагода відпочити, але лише за тієї умови, що вони максимально якісно виконають всі справи зі свого списку. Тому зарядіться енергією, хорошим настроєм та оберіть для себе максимально комфортні умови. Доля вже підготувала для вас сюрпризи.
Козеріг
Козероги також можуть втомлюватись, і цей тиждень яскраво це покаже. Але це цілком нормально, тому виділіть час для перезавантаження, отримання порції енергії та крутого настрою. Звісно ж, не варто і втрачати пильність, адже життя йде далі і не завжди може приносити лише хороше.
Водолій
Водоліям цього тижня категорично заборонено мати поганий настрій та впадати в апатію. Якщо поряд є негативні чинники, то краще їх уникати. Навіщо вам стільки неприємного, якщо навколо є у рази більше крутого? Це може стосуватись не лише обставин, а й людей.
Риби
Рибам цього тижня варто забути про лінь та нарешті проявити всі свої уміння. Це точно не буде зайвим, а результат не змусить на себе довго чекати. Тому беріть все у свої руки та не розслабляйтесь. Пізніше можна буде трішки уповільнитись та навіть плисти за течією, а зараз варто попрацювати на майбутнє.
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