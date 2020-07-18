Спортивний гороскоп – які види спорту підходять різним знакам Зодіаку

Для представників кожного знаку Зодіаку підходить найкраще той чи інший вид спорту. Підготували для вас список, в яких видах спорту різні знаки Зодіаку домагаються найбільшого успіху.

Овен – Футбол

Овен – відмінний нападник в спортивній грі. Веде за собою команду, якщо навіть не капітан. Бере участь в бігу або перегонах, не оглядається назад. І не потрібно! У команди Овна повинен бути короткий енергійний девіз і група підтримки – це різко збільшить шанси на перемогу. Можливі прекрасні результати в східних єдиноборствах, але потрібно берегти зір.

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Телець – Гребля

Сила і витривалість дозволяють Тельцям домогтися успіхів майже в будь-якому виді спорту, особливо в гребному, бігу і перегонах на довгі дистанції. Теніс, парус, вода, гори – чудово нарощується і шліфується м'язова маса, але не варто старатися аж занадто, інакше фігура дійсно стане дещо нагадувати бичачу. Добре займатися під музику, в зручному ритмі. Розминка повинна бути неквапливою, а старт поступовим.

Близнюки – Естафета

Для Близнюків доречна найрізноманітніша тренувальна програма, у якій чергуються вправи. Представники цього знаку Зодіаку мають прекрасну реакцією, що робить їх незамінним членом будь-якої команди та дає фору на короткому старті. Спортивні змагання – теніс (особливо великий парний та пінг-понг), лижі та ковзани, танці, туризм та орієнтування, велосипед, біг на короткі та середні дистанції, естафети.

Рак – С ерфінг

Рак – природжений захисник, чіпкий, витривалий, завзятий, що вміє "замотати" суперника. Добре займатися вдома або поблизу і без зобов'язань перед партнерами та тренером. Перестроювання тренувального циклу "на ходу" не рекомендується: потрібно дійди до певної сходинки, а там видно буде. Потрібно бути обережніше з різкими, ривкими вправами, особливо дієвими на область грудей. Корисні гідромасаж та баня. Спортивні змагання: водні, вітрильні, волейбол (особливо у воді), ходьба, біг підтюпцем.

Лев – Р егбі

Лев – найчастіше лідер в команді. Гра і ще раз гра – ось сенс спортивного життя Лева. Багато що залежить від групи підтримки та схвалення товаришів, критика часто згубна. Зустрічати схід треба зарядкою в парку або в чаші стадіону. Не потрібно перевтомлюватися на тренуваннях, не варто бігати по жарі, і потрібно бути обережніше з сауною. У Лева відмінна вибухова сила, але часто він не знає, коли її пора включати.

Діва – Кінний спорт

Раціональний стиль тренувань – це для Дів. Продумана до дрібниць тактика в спортивних змаганнях. Діви – благодатний "матеріал" для тренера, для збору статистики та контролю. Вузька кістка, але сталеві м'язи – це про Діву. Варто скласти план і неухильно його дотримуватися хоча б місяць-півтора, потім вносити зміни. Потрібно поєднувати ізометричні навантаження з вправами на гнучкість, легкий біг з ходьбою, чергувати плавання і теніс, танці та велосипед. І не боятися, нарешті, спітніти на тренуванні.

Терези – Г імнастика

Прекрасним відчуттям стилю і рівноваги відзначаються Терези. Звідси успіх в художній гімнастиці, акробатиці та тенісі, фігурному катанні, танцях, баскетболі, лижному і велосипедному спорті (особливо в гірському варіанті). Спостерігаються приголомшливі результати в спринті та командній грі (атака, середня лінія). Найкращий час для тренувань – від полудня до заходу сонця. Підперезавшись, Терези відчують тонус у всьому тілі. Одному займатися буде нуднувато, ідеально з друзями, колегами, в променях уваги протилежної статі.

Скорпіон – Біатлон

Скорпіон вміє чекати та домагатися. Подолання больових відчуттів в спорті доставляє майже радість. Його стихія – екстремальний спорт, контратакувальний стиль і безкомпромісний поєдинок з жорстким суперником. Вправи можуть перетворити тіло в броньований панцир, якому бракує лише одного – гнучкості. М'які плавні рухи служать відмінним доповненням до ривкових. Спортивні змагання: всі водні, лижі, біг на середні та довгі дистанції, крос, стрільба.

Стрілець – Л ижі

Стрілець – один з найкращих "спортивних" знаків Зодіаку. Заряджає своєю енергією та оптимізмом всю команду. Дуже підійде клуб аеробіки або фітнесу. І добре б в оточенні протилежної статі, це стимулює! Слабкі зони – стегна, кінцівки. Корисні махові вправи, стрибки зі скакалкою. Велика кількість чистого повітря просто необхідна! Спортивні змагання – командні: кінні, гірський і ландшафтний туризм, велосипед і лижі. Бігати краще вранці.

Козеріг – С трибки

Козеріг – витривалий, наполегливий, цілеспрямований. У грі стратег, не тактик. Буває загальмований в спілкуванні з партнером по команді, поважає ієрархію. Спорт – біг з бар'єрами, на довгі дистанції, лижні кроси, стрибки потрійні та в висоту, ходьба, важка атлетика, водні види, баскетбол, йога, народні танці. Потрібно берегти коліна, гарненько розігрівати м'язи та зв'язки перед тренуванням.

Водолій – Т еніс

Водолій – експериментатор і новатор. Надзвичайно розвинений командний дух, відчуває себе "на коні" серед однодумців – проте власна свобода Водолія дорожче. І тому іншим членам команди непросто, особливо якщо він – геній гри. Розробляючи програму тренувань, варто врахувати, що можна легко захопитися рішуче іншим. Так що відразу треба включити в неї можливість регулярного оновлення – основу основ цього знака. Монотонні невеликі навантаження швидше присипляють, ніж розвивають.

Риби – П лавання

Риби вміють вправлятися наодинці, але активний однодумець – вірний засіб від ліні та нудьги, часом властивих знаку. Риби – ідеальний партнер, він відмінно вписується і в ігровий колектив. Втім, Риби вміють за себе постояти. Спортивний день краще починати раніше. А то поки розгойдатися, вже і спати пора – а спати не хочеться. Уразливі ступні, і вибір взуття та місця для занять – справа життєво важлива. Вживати треба тільки чисту воду, не захоплюючись, однак, питвом на тренуваннях.

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