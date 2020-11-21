Яким знакам Зодіаку сьогодні варто обдумувати всі свої слова

21 листопада у кількох знаків Зодіаку може скластись дуже неприємна ситуація через те, що вони надто піддаються емоціям. Астрологи розповіли, кому сьогодні краще кілька разів обдумувати свої слова перед тим, як їх озвучити.

Близнюки. Сьогодні люди навколо можуть дуже дратувати вас, але це не причина для того, аби вигадувати для них найгіршу кару у житті. Як би вам не хотілось послати когось кудись якомога далі та обізвати всіма найлайливішими словами, краще перекиньте цю енергію в інше русло.

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Діва. Представникам цього знаку Зодіаку варто навчитись не так близько брати до серця чужі слова, а також фрази, які насправді вас не стосуються. Ви так переймаєтесь щодо думки інших, що часто самі створюєте ілюзію негативу. Тому пора позбуватись такого стресу та не піддаватись бажанню висловити всі образи тим, хто насправді вас не ображав.

Стрілець. Для людей цього знаку є цілком нормальним спершу наговорити все, що на думці, а вже тоді усвідомлювати наслідки сказаного. Хоч ця звичка і часто приносить чимало проблем, але вони не збираються з нею прощатись. Тож сьогодні варто звернути увагу на те, чи хочете ви й далі так псувати собі життя.

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