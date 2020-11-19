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Знаки Зодіаку, з якими найважче будувати стосунки
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Деякі люди зовсім не піддаються на романтичні захоплення, з ними складно розвивати стосунки та ще важче бути завжди поряд. Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яких любити зовсім не легко.
Діва. Люди цього знаку Зодіаку дуже незалежні та практичні майже у всьому, адже їм подобається аналізувати різні ситуації та шукати найкращий варіант виходу.
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Такий же підхід вони використовують і в стосунках, тому може здаватись, що вони завжди надто холодні. Адже їм значно легше тримати людей на відстані аж до тієї миті, поки вони точно не переконаються, що об'єкту можна довіряти. Але таке вдається лише окремим щасливчикам.
Скорпіон. Представникам цього знаку приносить невимовне задоволення тримати своїх шанувальників у певній невизначеності щодо власних почуттів. Мало хто насправді може знати, що відбувається у їхніх головах. І дуже часто навіть вони помиляються, але Скорпіони інколи й самі не знають, чого бажають у цю мить. Але однозначно зрозуміло одне: їм подобається контролювати ситуацію.
Стрілець. Хоч вони і здатні захопити своєю харизмою за мить, але тут проблема не в тому, що до них складно достукатись. Річ у тому, що короткотривалі стосунки з ними сповнені чималої кількості ідеальних митей, а от з чимось серйозним справи складаються не так добре. А все тому, що їм постійно бути у русі: фізичному та емоційному. Нові виклики, нові прагнення, нові ідеї і нові партнери.
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