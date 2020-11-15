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Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 16 – 22 листопада!
Новий тиждень листопада буде дуже продуктивним та хорошим у плані самореалізації для більшості знаків Зодіаку. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 16 – 22 листопада
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Якщо Овни налаштуються на правильну хвилю, то їм нема чого перейматись цього тижня. У вас не виникатиме перешкод на шляху до цілей, а робочі будні проходитимуть успішно та легко. Тому вмикайте позитивний настрій та не переймайтесь через дрібниці.
Телець
Тельців також очікує дуже активний тиждень, який пролетить непомітно. Навряд чи можливі якісь серйозні неприємності, якщо ви самі собі їх не знайдете. Астрологи радять не забувати робити перерви та відпочивати, щоб вистачало енергії на всі ваші цілі. Попереду у вас світла смуга у житті.
Близнюки
Близнюкам цього тижня доведеться попрацювати над тим, що через зміну настрою у них часто коригуються плани. Це додає новинки у житті, але не надто позитивно впливає на оточення. Тому варто спробувати знайти спосіб дотримуватись тих завдань, від яких залежать інші.
Рак
У Раків попереду дуже натхненний та справді осінній тиждень, коли з'явиться настрій на прогулянки та підготовку для майбутніх свят. Не відмовляйте собі у маленьких радостях життя, адже саме такі миті завжди зігрівають душу. А також не забувайте вкладати своє натхнення у справи.
Лев
Левам цього тижня не варто надто покладатись на долю, зате вдача буде їх супроводжувати всюди. Звісно ж, це не означає, що можна довірятись всім, хто пропонує вам круті можливості, але шансів на покращення життя побільшає. Пора навчитись виділяти час для себе.
Діва
Дівам астрологи радять цього тижня навести лад у помешканні, у стосунках та у думках. Ви так багато думаєте про все і всіх, що інколи нехтуєте власними бажаннями. Це не найкраща стратегія для досягнення успіху, тому пора відфільтрувати все, що вам заважає.
Терези
Панянка муза цього тижня буде супроводжувати Терезів, тому їм категорично заборонено надто захоплюватись рутинними справами замість того, щоб реалізовувати свій неймовірний потенціал. Пора віднайти час
Скорпіон
Скорпіони цього тижня також отримають чимало шансів на зміни, але для цього їм доведеться трішки спустити свою високу планку. Саме через неї ви обмежуєте свій світогляд, хоча здатні досягнути неймовірних вершин. Будьте відритими та добрими до оточення.
Стрілець
Стрільці настільки довго виношують у своїх голові плани на ідеальне майбутнє, що могли вже сотню разів втілити їх у реальність. Можливо, пора припинити балакати та шукати проблеми? Ваша харизма та уміння вчитись точно допоможуть позбутись всіх перешкод для шляху до мрій. Але поки найголовніша з них - лінь.
Козеріг
Новий тиждень листопада для Козерогів не надто відрізняється від попереднього, але у них можливий меланхолійний настрій та бажання щось змінити прямо у цю мить. Це похвально, але не варто йти на ризикові речі, які навряд чи можна буде потім скасувати.
Водолій
Водолії цього тижня отримають всі шанси на те, щоб відпочити і душею, і тілом. Тому важливо скористатись такою можливістю, адже до кінця року залишилось не так багато часу, а у вас така неймовірна кількість планів. Насолоджуйтесь митями та не бійтесь розкриватись.
Риби
Рибам астрологи радять у новому осінньому тижні налаштуватись на робочий ритм, адже справ у вас однозначно побільшає. Вже нема куди відтягувати, адже список "на завтра" перетворився у перелік "хвості", які пора закривати. У вас все вдасться, якщо зберігатимете спокій.
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