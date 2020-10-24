Яким знакам Зодіаку не можна довіряти таємниці

Уміння зберігати чужі секрети залежить не від одного лише гороскопу. Розвиненість і усвідомленість людини здатні "перепрошити" будь-які зодіакальні програми. Однак серед знаків Зодіаку є такі, яким тримати язик за зубами особливо складно.

Овен. Імпульсивний і відкритий Овен не завжди розуміє емоційні потреби і вразливості інших людей, і його це не хвилює. У нього самого рідко бувають секрети, і йому складно зрозуміти, чому інші так бояться виносити назовні особисті проблеми. Представник цього знаку може розповідати ваші таємниці і думати, що робить вам послугу, мовляв, тепер у вас є потужна мотивація, щоб їх вирішити.

І ще: Гороскоп на 24 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Діва. Коли справа стосується особистих слабкостей – з Дівою треба бути обережнішим. Щоб ваші таємниці не канули через Дів кудись ще, потрібно вибудувати з представником знака міцні відносини на довірі і повазі. Гідних і чесних Діва ніколи не видасть. Однак деякі примхливі представники знака при нападі перфекціонізму та ще й в поганому настрої схильні жорстко критикувати оточуючих, розбираючи їх на кісточки.

Стрілець. Стрілець не розкриває чужі секрети – він їх випадково вибовкує. Представники знака люблять ділитися емоціями та інформацією, і, якщо їх щось схвилювало настільки, що вони понесли це в маси, про секретність вони вже не думають. Стрілець дуже чесний і щирий, він схильний випалювати все, що в нього на думці, навіть якщо це конфіденційна інформація, яку він обіцяв зберігати в секреті.

Це цікаво: Ці знаки Зодіаку завжди ігнорують чужу думку