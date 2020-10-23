Гороскоп на 24 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 24 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

День заохочує технічну винахідливість, спонукає активніше відпрацьовувати нові прийоми або займатися удосконаленням старого ремонтопридатного обладнання. Бажано бути в команді або діяти на загальне благо.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 24 жовтня 2020

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Удвічі критична для дружнього обговорення тема грошей (наприклад, фінансування подальшої діяльності вашої групи). У багатьох Овнів сьогодні буде шанс ще раз послужити спільній справі особистою енергією – або, навпаки, довіритися друзям при вирішенні своїх застарілих проблем. Це вдала доба для повторного експерименту.

День всепрощення, покаяння, визнання своїх помилок. Проявляйте терпимість стосовно близьких. Ймовірний конфлікт може вирішитися тільки в результаті відвертої бесіди. Не виключені вигідні пропозиції. Перед тим як зважитися на велику угоду, необхідно виключити будь-який ризик. Сьогодні ви ризикуєте втратити все відразу. Дуже уважно поставтеся до виконання своїх обов'язків. Не розраховуйте на допомогу друзів.

У професійному відношенні ніяких серйозних змін не передбачається. Краще зайнятися тим, що дається вам без особливих зусиль. У цей день будьте обережними в усьому, що робите і говорите. Постарайтеся уникати спілкування з тими, в кому відчуваєте силу, причому негативного характеру.

Сьогодні ви емоційні, і саме це буде заважати у спілкуванні і роботі. Тому кожен раз думайте, перш ніж щось сказати або зробити – все відіб'ється на вашій кар'єрі. А від зайвої драми врятує націленість на практицизм. Але не впадайте у відчай – вже завтра все налагодиться. А ось відносини з близькими складаються найкращим чином – насолоджуйтеся цим моментом і обговорюйте важливі питання.

Хороший день з усіх боків. Ваша активність і діловитість будуть відзначені начальством або партнерами по бізнесу. Сприятливий день для завершення справ, аналізу пройденого шляху, спілкування з близькою людиною.

Не допускайте суперечок, конфліктів і з'ясування відносин з колегами, рідними і просто з оточуючими людьми. Якщо ви зараз зможете втримати себе в руках, то скоро ваші справи підуть краще, а якщо зірветься, то конфлікт може прийняти затяжний характер.

Сьогодні зірки перевернуть ваше життя з ніг на голову, і ви будете раді всім змінам. Приготуйтеся до того, що багато чого ви не зможете контролювати, але в цьому немає нічого поганого – зараз можна відпочити і налаштуватися на нову главу у вашій долі. Корисно допомагати ближнім – у потрібний момент вони теж відплатять вам добром. Чекайте від роботи більшого і не погоджуйтеся на нецікаві вам пропозиції – ви гідні більшого.

День коригувань довгострокових життєвих планів, змін у світогляді. Перегляньте договори і відносини з партнерами, начальством. Можливо, що вам слід відмовитися від запропонованої або розпочатої роботи. Ймовірно, що у вас виникне бажання різко змінити – все починаючи від зовнішності і кінчаючи внутрішнім, духовним змістом.

Варто очікувати приємних зустрічей, нових знайомств і пропозицій. Головне, не сидіти склавши руки, активно діяти. На професійній ниві можуть з'явитися цікаві перспективи. Уникайте з'ясування відносин і не займайтеся справами, пов'язаними з фінансовим ризиком.

Козерогам краще не планувати на цей день важливі починання і радикальний розворот до нового напрямку. Обставини підходять лише для окремих ділових, побутових та фінансових експромтів. Не варто руйнувати основи, кардинально міняти весь діловий курс. Добре експериментувати і виявляти винахідливість там, де стандартні підходи не дали ефекту або неможливі в принципі.

День символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі та помилки у виборі партнерів. Інтуїція матиме тенденцію до ослаблення. Вам доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. Ймовірно загальне незадоволення і бажання відмовитися від обридлих буднів. Не піддавайтеся негативним думкам і почуттям. Ні в якому разі не втрачайте оптимізму.

Сьогодні сприятливий день для здійснення нових планів та ідей. Працездатності та вміння знаходити золоту середину у вас зараз більш ніж достатньо. У відносинах з коханою людиною ніяких негативних змін не передбачається. Будьте уважні до стану свого здоров'я.

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