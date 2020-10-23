Ці знаки Зодіаку завжди ігнорують чужу думку

Уміння зрозуміти точку зору опонента і пояснити йому його ж помилки так, щоб він їх зрозумів – дар. На жаль, деякі знаки Зодіаку цього робити не вміють.

Водолій

Водолії проти просто тому, що люблять протестувати. Так, вони прекрасно розуміють чужу логіку і з легкістю могли б все пояснити іншому, але робити це вони стануть тільки в окремих обставинах. Вчити дурня, як вони вважають, занадто багато честі. Сперечатися з Водоліями практично неможливо.

І ще: Гороскоп на 23 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Козеріг

Козерогам не треба робити правильно – їм треба робити так, щоб все працювало. Тому вони вважають за краще звичні алгоритми поведінки, хоча і погодяться, що вони не найефективніші. Але часу переучуватися немає, а результат потрібен зараз. Тому Козеріг не буде сперечатися, а просто все зробить так, як звик.

Лев

Леви чітко знають, існує тільки дві думки: їх і неправильна. Логіка, факти, докази, всього цього недостатньо, щоб перетворити одне на інше. Вони готові робити найширші допущення, аби зберегти правоту за собою. І навіть готові поступитися в чомусь менш важливому, аби не програти цю суперечку.

Скорпіон

Цей знак Зодіаку абсолютно чітко знає, що може переконати будь-яку людину в правильності будь-якої точки зору. Тому в суперечки встряє чисто зі спортивного інтересу, громлячи опонента класичними методами казуїстики, сучасними способами тонкого тролінгу і не дуже гарними прийомами полеміки.

Це цікаво: Які знаки Зодіаку втілять свої мрії у реальність в листопаді