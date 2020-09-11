Покоління Z виявилося не готовим відмовитися від м'яса

Дослідники провели опитування представників так званого покоління Z і виявили, що молодь не готова відмовитися від натурального м'яса на користь замінника, вирощеного в лабораторії.

Поколінням Z називають людей, що народилися між 1995 і 2015 роком. Сьогодні у світі налічується близько двох мільярдів "зумерів".

І ще: Ці симптоми вказують на "синдром вигоряння" на роботі

Нове дослідження, проведене фахівцями університету Сіднея, показало, що, попри велику турботу про навколишнє середовище і добробут тварин, 72% представників покоління Z не готові відмовитися від натурального м'яса на користь вирощеної в лабораторії альтернативи (штучне м'ясо вирощують з культур клітин тварин in vitro). При цьому 41% опитаних вважає, що штучне м'ясо в майбутньому все-таки може стати джерелом їжі.

59% опитаних висловлювали стурбованість впливом традиційного тваринництва на навколишнє середовище. Правда, багато хто з них не мали чіткого уявлення про те, в чому воно проявляється.

Штучна їжа

Це цікаво: Ці знаки Зодіаку стараються для вас: завжди готові допомогти