Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Покоління Z виявилося не готовим відмовитися від м'яса

  • 12
Покоління Z - фото 1
Покоління Z / geomarketing

Дослідники провели опитування представників так званого покоління Z і виявили, що молодь не готова відмовитися від натурального м'яса на користь замінника, вирощеного в лабораторії.

Поколінням Z називають людей, що народилися між 1995 і 2015 роком. Сьогодні у світі налічується близько двох мільярдів "зумерів".

І ще: Ці симптоми вказують на "синдром вигоряння" на роботі

Нове дослідження, проведене фахівцями університету Сіднея, показало, що, попри велику турботу про навколишнє середовище і добробут тварин, 72% представників покоління Z не готові відмовитися від натурального м'яса на користь вирощеної в лабораторії альтернативи (штучне м'ясо вирощують з культур клітин тварин in vitro). При цьому 41% опитаних вважає, що штучне м'ясо в майбутньому все-таки може стати джерелом їжі.

59% опитаних висловлювали стурбованість впливом традиційного тваринництва на навколишнє середовище. Правда, багато хто з них не мали чіткого уявлення про те, в чому воно проявляється.

Штучна їжа - фото 424992
Штучна їжа

Це цікаво: Ці знаки Зодіаку стараються для вас: завжди готові допомогти

Джерело: medicalxpress
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі фільми всіх часів: рейтинг ТОП 10 стрічок на IMDb, які варто подивитись
  • 08 вересня, 18:00
  • 3384
Найкращі українські пісні літа 2020: рейтинг крутої музики, яка варта уваги
  • 01 вересня, 17:07
  • 1464
Чоловічі сорочки: модні моделі для стильних образів на кожен день
  • 30 серпня, 20:22
  • 436
Загрузка...
Новини