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Рецепт приготування лечо на зиму: смаколик у 6 кроків

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Як приготувати лечо - фото 1
Як приготувати лечо / avada

Лечо – доволі універсальна страва. А приготування цієї заготовки на зиму – справа не дуже клопітка, зате результат незмінно перевершує всі очікування.

Для приготування 8 літрів готового лечо нам знадобиться: 5 кг помідорів; 5 кг солодких перців; 1 кг моркви; 200 г рослинної олії; 100 г оцту; 1 склянка цукру; 2 ст. л. солі; 6 зубчиків часнику; один гострий перчик.

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Як приготувати смачний лечо:

  1. Приготуємо помідори. Ретельно вимиємо їх під водою. Наріжемо томати.
  2. Припустимо помідори через м'ясорубку, щоб вийшло томатне пюре.
  3. Натремо моркву на крупній тертці.
  4. Відправимо натерту моркву в томатне пюре і варимо в каструлі 20 хвилин, після чого відправимо туди ж і очищений від насіння, нарізаний перець.
  5. Після чого варимо ще 20 хвилин, потім додаємо всі інші компоненти (гострий перець дуже дрібно ріжемо), перемішуємо і через 5 хвилин розкладаємо наш лечо у стерилізовані банки. Закриваємо металевими кришками, закочує і перекидаємо банки до повного охолодження.
  6. Баночки прекрасно зберігаються і без холодильника, тому про зберігання нашого лечо можна не турбуватися. А холодною зимою яскравий колір і чудовий смак лечо додасть нам енергії і нагадає про неминуче літо!
Домашній лечо - фото 424693
Домашній лечо

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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